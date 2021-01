Los planes de prevención para evitar contagios en plena pandemia impiden las aglomeraciones de personas. Con esa tesitura como telón de fondo, la concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, no dudó en afirmar ayer que “no podrá haber Antroxu como tal” y todo lo que ello conlleva: Descenso de Galiana, desfile del Martes de Carnaval y el resto de actividades. “Pensaremos en otras actividades que sean online”, apuntó Alonso, que fue clara al expresar que “hasta que no se acabe con el maldito virus” también corre peligro la Comida en la Calle y los desfiles del Bollo, ya suspendidos el pasado año al coincidir, precisamente, con el confinamiento de la pasada primavera. “Seguiremos con el mismo sistema que hasta ahora, con actividades y conciertos con aforos limitados”, apuntó la concejala de Cultura, que confía aunque con la boca pequeña “en que pueda haber unas fiestas de San Agustín extraordinarias” el próximo verano. Esta situación anómala ya ha sido tenida en cuenta en los presupuestos vinculados a Festejos, ya que se han reducido casi a la mitad, pasando de 950.000 a 445.000 euros. Alonso confía en que en los próximos meses la pandemia de covid dé un giro y puedan desarrollarse actividades culturales y conciertos con normalidad: “Siempre puede haber una modificación presupuestaria, todo dependerá de la evolución de la pandemia, pero lo más importante es la seguridad”.

Alonso aprovechó la ocasión para hacer balance de la programación navideña. Lamentó la “pésima meteorología” y destacó que el escenario situado en el plaza de Camposagrado fue el más afectado por la lluvia, “que restó público a los conciertos programados”. La edil de Cultura destacó la gala de recepción de los Reyes Magos en el pabellón de La Magdalena y remarcó que esa actividad tenía dos retos principales, cumplir los protocolos sanitarios y “estar a la altura de los más pequeños que han dado una lección de adaptación a las nuevas circunstancias y de superación” durante la pandemia. Alonso dio cifras y detalló que 10.000 personas siguieron la gala de Reyes Magos por Youtube además de las casi novecientas que lo disfrutaron in situ. Además, las actividades del recinto navideño en La Exposición contaron con 250 niños en los talleres programados. Hubo cuatro anulaciones de conciertos en Camposagrado y la media de asistentes fue del 60 por ciento. En los recitales de San Nicolás, se registraron un lleno y otro concierto al 60 por ciento.