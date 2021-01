Los candidatos a Reyes del Goxu: “Prima la salud, ya habrá Antroxu”

Dani Rogel, de “Los Arrexuntaos”, apunta al respecto: “Si este año no se puede organizar el carnaval se hará el año que viene o cuando tenga que ser. Nosotros seguimos con la ilusión del Antroxu y de ser Reyes del Goxu, y seguimos apostando por el carnaval para los niños”. Precisamente “Los Arrexuntaos” habían elegido como tema de carnaval “Game over: Avilés vuelve a jugar”, con la idea de captar la atención de los jóvenes. Iris López, de “¡Una y pa casa!”, coincidió con Rogel: “La suspensión de las actividades entraba dentro de lo previsible por la pandemia y lo entendemos perfectamente. Retomaremos el Descenso con ilusión el próximo año si se puede”. Respecto a si continúan adelante las elecciones a Reyes del Goxu 2021, López aseguró desconocer cómo está el proceso a día de hoy.

Sara Vega, en nombre de “Santa jarra”, en consonancia con sus compañeros, manifestó: “Estamos bastante tristes por el hecho de que este año no se haga el Descenso, nos da mucha pena. Pero evidentemente entendemos perfectamente que lo tuviesen que cancelar, no está la situación como para andar haciendo el tonto con la salud de la gente. Era una cosa esperable ya desde hace mucho tiempo”. Agregó: “Cuando nos presentamos a Reyes ya sabíamos que era probable que este año no hubiera Antroxu, pero eso no nos quitó la ilusión. Esta claro que tanto en el 2020 como en el 2021 lo más importante de todo va a ser la salud de la gente. Y a nosotros nos encantaría ser Reyes para cualquier evento que se pueda organizar más allá del Descenso de Galiana”.