Los peluqueros se organizan y reclaman la vuelta al IVA reducido “que quitó Montoro”

El problema que arrastra el sector es económico y de enfrentamiento político. “Nos hemos reunido con todos los partidos políticos para explicarles que si tuvimos el IVA reducido fue porque cumplimos los requisitos de la Unión Europea”, cuenta Pérez. Una de estas condiciones era la creación de empleo estable y de calidad entre las mujeres. “Son el 85 por ciento de todo el sector en todo el país”, apostilló José Miranda, que es coordinador nacional la PPUE, una organización que agrupa a 29 asociaciones de todo el país y cuatro federaciones. Pérez y Miranda y Cristina Moura –los tres avilesinos– son los impulsores de la nueva asociación profesional. “Tenemos representación en peluquería de caballeros, de mujeres y en la estética. Somos por el momento, además, de Gijón y de Cangas de Narcea. Queremos hacer un llamamiento a todos los profesionales para que se unan a este proyecto”, señaló Pérez.

El lío político que señalan es la “paradoja” que han encontrado en los políticos (nacionales) que los han recibido. “El PSOE presentó una proposición no de ley en 2018 en el que reclamaba la devolución del IVA reducido. Salió aprobada, pero no se materializó. Vox presentó en marzo del año pasado otra proposición no de ley, pero la pandemia obligó a cerrar el Parlamento. Así que se discutió el 16 de diciembre. Fue rechazada. Unos minutos después volvieron a presentarla, esta vez la izquierda: la derecha la rechazó”, denunció Pérez. “Las consecuencias de sus desacuerdos las pagamos nosotros”, apostilló a continuación José Miranda.

Los peluqueros consideran que tienen derecho a beneficiarse del IVA reducido por la misma razón que el sector de la cultura o el de las floristerías. “También se lo subió Montoro, la diferencia es que eso ha cambiado ahora. Las floristerías lo tienen aprobado: lo tienen que ejecutar ahora”, explicó Pérez. La razón del IVA reducido (disfrutaron de él entre los años 2008 y 2012 fue porque somos sectores artesano, es decir, no vendemos un bien, lo que ofertamos es un servicio. “Y no tenemos compensación”, explicó Pérez. “Se puede dar la circunstancia de que un profesional, en su peluquería, adquiera 200 euros de productos en un mes, pero tiene unos ingresos de 3.000 euros. Al final, el IVA repercutido sería superior. El IVA que generamos siempre es mayor que el que soportamos”. Este malestar ya ha generado en el pasado alguna movilización.

El final de la ventaja del IVA supuso que los profesionales, según estiman, tuvieran que soportar un incremento fiscal del 166% “de un año para otro”, es decir, entre 2012 y 2013. “Nos habían dicho que la subida iba a ser momentánea, pero llevamos casi diez años con ella”.

Todo esto es lo que denunciarán el próximo día 20 en todo el país. “Evitamos un encuentro central porque consideramos que las restricciones sanitarias deben respetarse”, recalcan los tres profesionales.