Continúa el goteo de denuncias dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19. La Policía Local de Avilés identificó ayer a 85 personas. Los agentes denunciaron a ocho por no respetar el toque de queda, a cinco por fumar sin mantener la distancia, a ocho por no no hacer uso de la mascarilla, a cinco por consumir en la misma mesa y a dos por desobediencia a agentes de la autoridad.

Además, dentro del horario del toque de queda, fueron denunciados tres conductores por circular con presencia de droga en el organismo y dos por hacerlo con una tasa de alcohol por litro de aire espirado superior a la tasa reglamentaria.

Desde la Policía Local de Avilés inciden en que el Boletín Oficial del Principado de Asturias publica hoy la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería, sin ningún tipo de excepción. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, advierten los agentes municipales.