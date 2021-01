La oposición rechaza que la programación teatral sea deficitaria para el Niemeyer

Tania González: “La cultura es un servicio público para todos, independientemente de si es o no rentable”

Tania González, la portavoz de Cambia Avilés, subrayó “la responsabilidad de las instituciones culturales públicas” para con el sector de las industrias culturales: “Necesita sobrevivir”. La concejala entiende que “la cultura es un servicio público para todos los ciudadanos, independientemente de que sea o no rentable”. La dirección del Niemeyer, sin embargo, advierte en el mismo documento: “La crisis covid-19 tiene una especial incidencia en los espectáculos en vivo, por suponer una reunión de personas. Ello ha obligado a una drástica reducción de aforos, cuyo mantenimiento está previsto (al menos presupuestariamente, siguiendo un criterio estrictamente de prudencia económica) para todo el ejercicio 2021”.

Pedro de Rueda: “Tenemos un centro cultural que está viviendo una muerte lenta y a un director gerente muy bien pagado”

Pedro de Rueda, el presidente del Partido Popular en Avilés, considera que el “Niemeyer está bajo respiración asistida”. Según su criterio, “las expectativas que había con el Niemeyer, en el momento de su creación, no se han cumplido y no parece que se vayan a cumplir: no es lo que prometieron, ni tampoco lo que quiso ser”. Para De Rueda, de hecho, Avilés tiene “un centro cultural viviendo una muerte lenta y a un gerente bien pagado” [95.000 euros al año].

Sharon Calderón: “No parece razonable reducir lo que tenemos porque no salgan los números”

Sharon Calderón-Gordo, portavoz adjunta de Ciudadanos, rechaza la opción tomada por el Niemeyer de reducir la programación teatral con la excusa del empequeñecimiento de los aforos. “Consideramos que la cultura es segura y así lo señalamos en su momento: parece poco razonable reducir lo que tenemos porque no salgan los números”. Entiende la concejala que el Niemeyer lo que no tiene que hacer es reducir su operatividad “a simples números porque, de seguir así, la gestión puede abocarlo al cierre”.

Arancha Martínez Riola: “El Niemeyer es más visitado por aprendices de patinadores que por visitantes con intereses culturales”

Arancha Martínez Riola, de Vox, apuntó: “Cuando una programación es buena, novedosa y causa expectación nunca es deficitaria, por mucho que se empeñen en ello los máximos responsables del centro cultural. La falta de ideas, el sectarismo programático y la nula aportación de la dirección del centro, hacen que el Niemeyer de Avilés sea más visitado por aprendices de patinadores que por visitantes con intereses culturales. Para esto no es necesario un gasto de casi 100.000 euros entre sueldo y seguridad social de su director”.

Mantenimiento

“El Centro Niemeyer permanece abierto y a disposición ciudadana en las mejores condiciones de conservación, seguridad y disfrute durante 365 días del año 2021, siendo la propia gestión del conjunto arquitectónico patrimonial la principal actividad que desarrolla la Fundación Niemeyer”, se lee en el “Plan de actuación y Proyecto de actividades” para el año 2021. Y sobre este presupuesto se sustenta “una de las fortalezas” del complejo. Esto es lo que su dirección quiere explotar este año. “Resulta más necesario que nunca reforzar las tareas de mantenimiento y restauración del recinto, precisamente en un año en el que se cumple el décimo aniversario de su apertura”. Y es que, reiteran, el Niemeyer es “en sí mismo un espacio artístico, en este caso como muestra de la arquitectura de uno de los principales representantes del Movimiento Moderno del siglo XX”.

Autocine

Una de las novedades en la programación cultural del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer en 2020 fue un autocine (proyecciones de películas en la fachada del auditorio para espectadores en sus propios vehículos). Las películas que se vieron este pasado verano fueron “Cinema Paradiso”, “Especiales” y “The Gentlemen”, en dos pases; y “La famosa invasión de los osos en Sicilia”, “Todos queremos algo”, “Solo nos queda bailar”, “La odisea de los Giles”, “The Farewell” y “Parásitos”, en uno. El resultado de esta iniciativa (inédita en los diez años de historia del Niemeyer) fue de tal envergadura que los responsables del complejo cultural han decidido ahora ahondar en esta propuesta. En el “Plan de actuación y proyecto de actividades” para este año 2021 se señala: “Se profundizará en la programación de autocine, para lo cual se estudiará la posibilidad de asumir la inversión de equipamiento de proyección para ser realizada en la plaza de forma estable durante la mayor parte del año”. La parte de la programación cinematográfica del Niemeyer se pretende completar con la puesta en marcha de cine-clubes (una ambición perseguida hace tiempo) y también la apertura de colaboración “con diferentes centros de enseñanza de Avilés, ya sea en términos de proyecciones cerradas o propiciando encuentros con directores en los centros mismos”. La idea es abrir a “centros de enseñanza media donde se impartan asignaturas relacionadas con la imagen”.