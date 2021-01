El Ayuntamiento de Corvera tiene censados en el concejo, al menos, 48 gallineros no comerciales dispersos por todas las parroquias que concentran 778 aves, principalmente gallinas ponedoras, especie de la que se han censado 610 ejemplares. El registro también ha contabilizado en estas pequeñas explotaciones 64 pollos de carne; 2 pavos; 19 ocas; 27 patos; 15 palomas mensajeras, 4 gallos y 37 “kikas”.

La recogida de esta información responde a una Orden del Ministerio de Agricultura por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influencia aviar, y para cuya aplicación el Principado solicitó la colaboración del Ayuntamiento. La obligación de declarar las explotaciones no industriales abarcaba todo tipo de aves, algunas de las cuáles no se han localizado en Corvera como es el caso de las perdices y avestruces, según manifestó el concejal de Zona Rural, Luis Martínez. Los gallineros registrados ahora no están incluidos en el Registro de Explotaciones Ganaderas (CEA).

“Ya hemos trasladado la información al Principado de la actualización del registro de explotaciones de aves de corral no industriales. La última se había realizado en junio de 2017”, dijo el edil. Corvera es uno de los ocho municipios asturianos incluidos dentro de las zonas “de especial vigilancia” por la influencia aviar.