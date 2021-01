Segundo expediente de Trabajo contra Alu Ibérica por retrasar el pago de la nómina

Los trabajadores de la aluminera avilesina han señalado en diversas ocasiones que “nunca” habían tenido que reclamar el pago de sus sueldos, que esa circunstancia empezó con la toma de control de la fábrica por parte de David Domenech, el actual primer ejecutivo de Riesgo, socio de Parter Capital, que compró las instalaciones fabriles a Alcoa en julio de 2019. Las tres compañías –y sus respectivas filiales– están siendo sometidas a escrutinio público por la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional.

El primer expediente abierto por la Inspección de Trabajo se sustenta en la ausencia de carga de trabajo para sus empleados, es decir, que la empresa los tiene mano sobre mano o pintando las vallas perimetrales o aprendiendo cómo funciona una desbrozadora.

En el sentido de ausencia de carga de trabajo, este periódico ha podido saber que los almacenes de chatarra de las instalaciones de San Balandrán están “absolutamente vacías”. Los trabajadores consultados explican que “en condiciones normales” los “boxes” en los que los camiones basculan la materia prima que después se funde en los hornos “tienen capacidad para entre 150 y 200 toneladas”. Esta semana, sin embargo, “están prácticamente vacíos”, pero no porque la el nivel de producción haya sido espectacular. “No hemos sacado más allá de 200 toneladas y no podemos hacer más porque no hay materia prima”. Está todo rebañado.

Esta situación contrasta con el mensaje que David Domenech dirigió a sus empleados de La Coruña al hilo de la aceptación del papel de mediador de la Xunta de Galicia en el conflicto social abierto en La Coruña a cuenta de una huelga que ayer ya había llegado a su vigésimo día. “Hemos empezado a implementar un plan industrial sólido y de futuro”, señaló el ejecutivo de Riesgo.