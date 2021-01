Carmen Fernández, presidenta de SOS Hostelería: “Si somos los culpables del covid, que nos cierren, pero que nos compensen”

–¿Por qué han decidido hacer un cierre patronal este próximo martes?

–Por desesperación, porque las últimas medidas que han tomado suponen un cierre encubierto, porque las restricciones van cambiando tanto que no sabemos dónde está nuestro futuro.

–¿Qué quieren decir cuando denuncian “un cierre encubierto”?

–Nos mandan bajar la persiana a las ocho de tarde, por lo tanto, nos dicen que podemos estar abiertos hasta entonces, pero la caja que dejamos de hacer desde las ocho supone la mitad de los ingresos del día. Es decir, que como no estamos cerrados del todo, no tenemos derecho a ninguna ayuda que pueda venir.

–¿Se sienten culpables de los brotes del covid?

–Por supuesto que no: tenemos los aforos limitados, la distancia entre mesas que nos dicen, la limpieza de las instalaciones... Si de verdad lo somos, entonces que nos cierren, pero que nos compensen. A todos. Algunos de los nuestros no han podido acceder a las ayudas por tener deudas generadas por cierres anteriores y, ahora, se han quedado sin cobrar. No puede ser.

–¿Están tocados?

–Estamos desesperados. No pueden hacernos más cosas.

–Hablan de ampliar las restricciones.

–Eso es lo que se rumorea. No sé. Lo tienen que poner en firme. A ver qué pasa. Parece que no se dan cuenta de que la caja que no hacemos nos rompe por la mitad.

–¿Por qué han decido asociarse ahora?

–Todo este movimiento nació como un movimiento ciudadano. Primero fue un grupo de Facebook, luego una plataforma y ahora somos una asociación profesional. Queremos dar respuesta a aquellos que no se sienten identificados por otras asociaciones del sector.

–¿Habla de Otea?

–Y de la Ucayc. No nos sentimos identificados ni por unos, ni por los otros. Por eso hemos iniciado este camino de manera independiente.