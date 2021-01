Una misa muy animal en La Magdalena

“Al principio venía a la iglesia y me quedaba a la puerta, no quería que las perras molestaran a nadie. Un día el párroco, David Cuenca, me dijo que podía entrar con ellas tranquilamente”, explica Padilla. Durante la celebración de doce de ayer, domingo, no se oyó ni un ladrido y al final “Pepa” y “Lola” esperaron a la puerta al sacerdote para saludarlo cariñosamente.

La parroquia de La Magdalena, junto a la de Illas bendice a los animales coincidiendo con San Antonio Abad, un monje ermitaño considerado protector de los animales, y las misas de ayer se celebraban en su honor, pero la pandemia impidió que David Cuenca y el párroco de Illas, Ceferino Suárez, repitieran el rito.

Luz Carmen Padilla explica que fue a misa por causalidad, no sabía que era la bendición de los animales porque nunca le había coincidido. “Hoy (por ayer) descanso, soy técnica de rayos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), salí a pasear con los perros y oí las campanas anunciando la misa, así que vine. Sí es cierto que al entrar algunos feligreses me decían que no había bendición pero yo no los entendía. No me voy a olvidar de la fecha para cuando se recuperen las bendiciones de animales traerlos a la iglesia el día de San Antón”, explica.

El párroco envió la bendición a los animales a través del Facebook de la Unidad Pastoral, por el mismo por el que retransmite las misas los martes, a las 19.00 horas, y los domingos, a las 12.00 horas. “En la bendición pido a San Antón Abad que cuide de las criaturas de la creación. Que intervenga para ayudar a aquellas personas que sufren tanto a nivel sanitario como económico. Nosotros, todos, tenemos que cuidar más el mundo”, manifestó Cuenca.

Ceferino Suárez, párroco de Illas acostumbraba a echar agua bendita sobre los animales en la iglesia de Taborneda después de la misa de las 13.00 horas el domingo en el que se conmemoraba a San Antón Abad. “Este año lo suspendemos por la pandemia, hay mucha gente enferma”, señaló.