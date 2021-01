La Policía Local contará con un grupo para preservar la seguridad de los mayores

Si bien una parte de ese trabajo ya se realiza en colaboración con el área de Servicios Sociales municipal, lo que se pretende ahora es contar con un equipo formado específicamente para estos asuntos, que permitiría atender intervenciones en situaciones anómalas para los avilesinos de más edad. Ese cuerpo pionero –en desarrollo– complementaría otros dos de carácter estratégico también dentro de la Policía Local de Avilés: el de mujeres y el grupo de menores, que atiende circunstancias especiales en este grupo de edad y que, igual que en el de mayores, también incluye una estrecha colaboración con los Servicios Sociales.

Además de velar por la seguridad de los 20.188 avilesinos por encima de los 65 años, este grupo permitiría adoptar estrategias ante los nuevos problemas que se están detectando entre la población de más edad. Es el caso del denominado ‘síndrome de la abuela esclava’, una enfermedad que afecta a mujeres con exceso de responsabilidades de ama de casa, cuidadora y educadora, asumidas voluntariamente y con agrado durante muchos años; y que se caracteriza por un elevado grado de sufrimiento crónico que provoca un deterioro en la calidad de vida.

Entre los mayores está igualmente cada vez más presente el conocido ‘síndrome de Diógenes’, una conducta de aislamiento con ruptura de las relaciones sociales, reclusión domiciliaria y rechazo de ayudas.

Dos comercios multados por incumplir el horario de cierre

El control de medidas sanitarias frente al covid-19 continúa arrojando en Avilés un goteo de denuncias e incumplimientos, aunque son los menores. El sábado fueron identificadas 104 personas, siendo propuestas para sanción 9 por no respetar el toque de queda y 5 por no hacer uso de la mascarilla. Además, han sido sancionadas dos más por fumar sin mantener la distancia y nueve por fumar en terrazas de hostelería cuando la norma actual lo prohíbe. Junto a ello, dos establecimientos comerciales fueron propuestos para sanción por no respetar el horario de cierre. Y en el capítulo de hostelería fue sorprendido un local con música amplificada sin licencia. En el momento en el que se presentó la Policía Local, estaban dispensando bebidas a barra a varios clientes.