El idioma de los espondilíticos

“Hacemos muchas cosas, pero una de nuestras tareas principales es hacer de puente entre el enfermo y el reumatólogo, que es el especialista que nos corresponde a nosotros”, explica Rodríguez, que recibe a los espondilíticos en El Carbayedo, en el local de la asociación de vecinos “El Hórreo”. La asociación también ofrece en Avilés, como en el resto de la región, cursos de gimnasia y piscina con ejercicios adaptados para estos enfermos que a veces reciben diagnósticos tardíos. Y demoledores. Porque la espondilitis es una enfermedad inflamatoria crónica y degenerativa que afecta fundamentalmente a las articulaciones de la columna vertebral, las cuales tienden a soldarse entre sí, provocando una limitación de la movilidad.

“Hay gente que nos llega llorando porque no sabe qué le han diagnosticado, busca en internet y termina viéndose en silla de ruedas. Y no es así. Pero el espondilítico precisa de rehabilitación diaria”, indica Díaz, que apunta: “Y con la dichosa crisis, primero económica y ahora del covid, tenemos a muchos usuarios que se han borrado como socios porque no pueden hacer frente a la cuota”. Esta cuota –de la que están exentos, por ejemplo, los desempleados– es de 16 euros anuales. “Con ese dinero se organizan los cursillos de gimnasia que antes sufragábamos íntegramente nosotros y que ahora compartimos con los usuarios”, manifiesta.

El perfil de los usuarios de la Asociación de espondilíticos de Asturias es el de hombres y mujeres de entre 45 y 50 años. También los hay más jóvenes. Por eso los avances científicos son para estas personas que han hecho del dolor un compañero de viaje un guiño a la esperanza. La espondilitis tiene un fuerte componente hereditario asociado a la presencia de un gen llamado HLA B-27. Con frecuencia, estos pacientes sufren también dolor e inflamación en caderas, rodillas y pies, incluyendo inflamación del tendón de Aquiles. Además de los problemas articulares descritos, pueden tener manifestaciones cutáneas (psoriasis), oculares (uveítis) y digestivas (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa). Desde la delegación avilesina de Adeapa recomiendan a cualquier enfermo visitarles. “Hablamos el mismo idioma”, concluyen. Y ese idioma es el de los espondilíticos.