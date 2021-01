Mercado de expectativas

José Manuel Muñiz tiene el único puesto de libros de la plaza de Hermanos Orbón. “Uff, no sé cuando empezamos a venir aquí”, dice. Y en ese “vamos” incluye a su madre. Los dos juntos extienden los títulos al gusto del personal: muchos restos de Círculo de Lectores, la editorial que marcó tanto y que desapareció hace nada como un torrente.

Se queja Muñiz de que “nadie explica nada”. Y así no sabe si hoy martes puede colocar el puesto en el mercado de Siero porque a esta hora de la mañana no ha salido el decreto de los cierres perimetrales de esta semana (salió por la tarde y correspondieron a Avilés, Corvera y Castrillón porque Grado sigue con la órden de la semana que viene). Este decreto cierra el perímetro de los tres principales concejos de la comarca de momento hasta el día 1 de febrero; eventualmente se puede prorrogar.

Los vendedores del mercado lo que quieren es que miren por ellos. Jiménez explica que ya hay municipios que han empezado a decir que no van a cobrar por el uso público de suelo este año que ha comenzado. “Gijón ya nos ha dicho que no. No sabemos nada de Avilés o de Langreo. Laviana, sin embargo, nos va a cobrar”, cuenta el vendedor de telas.

Los problemas de los cierres en el sector de la venta ambulante son largos. “Los días que llueve no podemos venir porque vendemos libros. Tenemos los plásticos para cubrirnos, pero la humedad es la humedad y los libros se ponen feos”, dice. “Pero aunque no vengamos, nos cobran el suelo como si estuviésemos”, se lamenta. “Luego están los autónomos y, después, todas las facturas normales, las de todas las casas”, añade entre que atiende y no atiende a un cliente habitual. “Las biografías te las dejo a precio... por ser tú quién eres”, se ríe.

Muñiz y Jiménez coinciden en sus rutas por los mercados, aunque el librero es avilesino y su compañero de gremio, de Langreo. “La locura de un concejo sí y en otro no nos trae en un sinvivir”, explica el librero. “¿Tengo que pedir un nuevo salvoconducto a mi asesora? ¿Sirve el viejo? ¿Me arriesgo a que la Guardia Civil me pare? ¿Puedo vender en Siero y no hacerlo en Avilés? No podemos seguir así”, se lamenta el librero.

El mercado de ayer, en todo caso, mantuvo el éxito de público en todas sus vertientes: en el lado de mercado ambulante, en el de productos de la huerta y también en los puestos del interior. Uno de los productos más exitoso es el de las cajas de mascarillas: ya pasó el tiempo en que valían casi como el oro. La Policía Local y Nacional se paseó por entre los puestos y el número de ventas de ayer “fue aceptable”. A las expectativa quedan las de la semana que viene.

Los comercios piden que se les compense de manera “ágil y equilibrada”

Menos satisfechos que los ambulantes –o nada– con las medidas gubernamentales están comerciantes y hosteleros avilesinos. Se aventuran al nuevo cierre “con dolor, impotencia y resignación”. “Hemos dicho en repetidas ocasiones que no puede haber debate entre salud y economía, pues sin la primera no puede haber lo segundo. Pero las medidas que se están adoptando creemos que son meros parches, y que están haciendo un daño muy grande a los sectores de hostelería y comercio”, señala un portavoz de la Unión de Comerciantes (Ucayc), quien agrega: “Acaban de publicarse datos donde se certifica que el 80% de los nuevos casos de covid tienen relación con las reuniones familiares y privadas, lo que viene a certificar lo que siempre dijimos, que estos sectores no transmiten el virus, lo transmitimos las personas. Por ello creemos que con cierres perimetrales, que en su día el gobierno de Asturias ya reconoció que no habían tenido eficacia, y con cierre encubierto de la hostelería, al no permitir usar espacios interiores, no se soluciona nada, más allá de hacer daño injusto a este sector económico”.

Para los empresarios avilesinos “si de verdad se quiere frenar la expansión del virus, y rebajar la presión hospitalaria y asistencial, lo que creemos debe hacer la Administración es ir al confinamiento general de la población, durante el tiempo suficiente, para frenar esta expansión. No lo decimos nosotros, sino que es la opinión mayoritaria de acreditados expertos epidemiólogos de todo el país y del mundo en general”. Y añaden que, como consecuencia de esto, el cierre de la actividad económica “tiene que tener las compensaciones correspondientes, de una forma ágil y proporcionada que permita, en su momento, retomar la actividad económica con garantías”. Consideran asimismo que “se están poniendo tiritas a una hemorragia, y de esta forma perdemos todos. Si el motivo del no confinamiento es que no hay fondos económicos suficientes, ya no los había hace un año, y el futuro quien sabe, por lo que lo único posible sería utilizar el instrumento de la deuda pública, porque a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales”.