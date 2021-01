David Menéndez: “En el arte siempre comienzas: no hay rentas, solo tu trabajo”

–Vuelve a su pueblo.

–Y me produce mucha alegría: estuve en la gala de inauguración, la de hace diez años.

–Aquella fue una antología de la zarzuela.

–Eso. Estuvo la Orquesta Sinfónica del Principado, la Capilla Polofónica “Ciudad de Oviedo”. Pensamos en una gala de ese estilo, pero, vaya, es imposible tal cual están las cosas.

–El covid.

–Sí. Me encanta volver al Valey porque es un centro cultural con una programación estupenda, porque es mi casa y porque es el sitio en el que todos los veranos imparto un curso de canto al que acuden alumnos de todo el país. Me encanta contribuir a darlo a conocer.

–Parece que el de la cultura es un oficio peligroso.

–Parece, sí. A pesar de las cifras, que ahí están para ver: nadie se infecta en los teatros. Tenemos que reconocer el trabajo llevado a cabo por los programadores que un esfuerzo sobrehumano tratan de sacar adelante un sector como este nuestro. A pesar de la reducción bestial de aforos, de los recorridos de entrada, distintos a los de salida, a pesar del gel hidroalcohólico. Y luego estamos los trabajadores de esto: llevo como diez pruebas para poder moverme. Cumplimos a rajatabla todas las órdenes y, ya le digo, en los teatros nadie se infecta. Pero somos el último escalón de la economía. Pienso que no hace falta que nos ayuden, creo que con dejarnos funcionar a nosotros solos, podríamos salir adelante por nuestros medios sería suficiente.

–¿No tiene antecedentes en casa dentro de la música?

–Músicos profesionales, no. Mi abuelo materno tocaba el trombón en la Banda de Avilés, pero no le llegué a conocer. Soy el primero de mi familia en dedicarme a esto por entero.

–Y la suya, ¿es una buena forma de vida?

–El arte es una elección complicada: es una vida dura porque lo que haces hoy, no sirve mañana. Siempre comienzas: no hay rentas, sólo tu trabajo. Por eso das el cien por ciento. Y así puedes subir escalones, vas teniendo hueco. No se trata de seguridad laboral, se trata simplemente de que lo que empezaste como una afición, al final se ha convertido en tu vida.

–Sale a escena con un recital. ¿Es mejor eso o la ópera?

–Son cosas diferentes. Esta semana estoy en Castrillón con un recital, pero el viernes siguiente canto en el Auditorio Nacional el “Réquiem” de Mozart. La sensación que de cuando te toca meterte en unos zapatos que no son los tuyos es inigualable.