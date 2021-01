Para el Partido Popular (PP) de Avilés, el Centro Niemeyer no vive sus mejores momentos y cree que esta circunstancia se salva con una inyección presupuestaria mayor. Eso es lo que va a pedir el grupo popular en el Ayuntamiento de Avilés el viernes que viene, que toca Pleno. Lo hará por medio de una “moción de carácter urgente”, señaló Pedro de Rueda, que es el presidente de la junta local y, además, portavoz adjunto del grupo.

Para De Rueda, las expectativas generadas tras la inauguración del Centro Niemeyer hace diez años “no solo no se han cumplido sino que el Centro atraviesa una etapa de franco declive cuya curva descendente parece no tener fin”. Entiende De Rueda que este déficit de gestión se puede salvar instando al “Gobierno del Principado de Asturias a incrementar las partidas presupuestarias destinadas” al complejo de la ría, pero también instando a la misma administración regional “a recabar aportaciones del Gobierno central que permitan desarrollar el potencial del Centro”. Y es que, a juicio del PP, el Gobierno del Principado de Asturias debe “convertir al Centro Internacional Niemeyer en eje de sus políticas culturales y otorgarle un papel de liderazgo a la hora de impulsar las actuaciones en esta materia en nuestra región”. Para el PP, la apuesta del Principado no es con el complejo de la ría: “Es con la Laboral”.

“Ante esta situación el ayuntamiento de Avilés no debe permanecer pasivo”, sostiene De Rueda. Es por ello que presenta la moción por la vía urgente, para que el Pleno “tome una posición firme y reivindicativa ante el gobierno del Principado de Asturias para que se replantee la figura del Centro y se ampare con sus partidas presupuestarias una nueva etapa en el Centro que recupere las expectativas iniciales y pueda ser fuente de creación de riqueza y empleo e imagen positiva para la ciudad”.

La oposición tenía previsto verse hoy con el director del Niemeyer, pero las nuevas restricciones lo van a hacer imposible.