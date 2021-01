Villalegre y Las Vegas, sin frontera

Agustín Melero vive en Las Vegas y venía de comprar el pan en Villalegre, como todos los días. “Esta zona está toda unida, no es ir a Avilés –al centro– o a Oviedo, es el mismo barrio”, señaló el corverano que también venía del banco, un BBVA “que no hay en Las Vegas”. Algo similar le ocurrió a otro corverano, que prefirió quedar en el anonimato y que se niega a “pagar el fielato” a la hora de sacar dinero del cajero en otras entidades bancarias.

Los puentes que cruzan el río Arlós siguen soportando las idas y venidas de vecinos de Avilés y de Corvera. “Esto es un rollo patatero, lo pagamos nosotros y los bares; yo vengo de la Seguridad Social de hacer trámites, no tuve más remedio que cruzar el puente para coger el autobús”, señala Inmanculada Blanco, que también advirtió que para tomar unos buenos churros con café tiene que ir hasta una cafetería de Villalegre, la que regenta Eva Rodríguez, en el entorno del colegio del barrio avilesino. Belén González vive en La Luz y “bajó un minuto” al herbolario de Las Vegas. “De lo contrario tenía que bajar a Avilés cuando lo tengo a cincuenta metros de casa”, señaló.

“Las Vegas y Villalegre es lo mismo y no puedes cruzar, no lo entiendo”, señaló Macarena Cuartas mientras compraba en una tienda de cosméticos de Las Vegas, Allí, su responsable Anabel Giménez, dice que el cierre perimetral “se nota mucho”: “Tenemos muchos clientes de Villalegre y no están viniendo desde entonces”.

Caída de ventas

Antonio Galindo regenta una tienda y un videoclub y también percibe una pérdida de ventas del 25 por ciento. “Vendo mucho a gente de La Luz y Villalegre y sí estamos notando esa caída”, afirma mientras su cliente Deli García cuenta que tendrá que esperar a ver a sus amigas –son de Villalegre– cuando sea decretado el fin del cierre perimetral. “Ahora no puedo ir al barbero ni a la carnicería que están en Villalegre, no puedo pasear ni por donde nací. Las Vegas y Villalegre están unificados, solo lo separa el río”, remató Francisco López desde Las Vegas con la mirada puesta en Avilés.