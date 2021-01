Hallan el rastro histórico de 81 pioneros asturianos de la colonización de Florida

Lo que los investigadores de Francis y el propio Francis pretenden es abrir de par en par la documentación parroquial más antigua de Estados Unidos. “El proyecto se basa en las 8.267 páginas de documentos coloniales del archivo parroquial de San Agustín de la Florida, que va de 1594 a 1821 [cuando los estadounidenses se hacen con el control de aquellos territorios españoles]. Hablamos de bautismos, confirmaciones, matrimonios y entierros que se celebraron en San Agustín durante el período colonial”, explica el profesor estadounidense, autor de “Una historia ininterrumpida y un espíritu imperecedero” (Éditions du Signe, 2015), una monografía sobre la fundación de la ciudad de Pedro Menéndez. “Lamento decir que se han perdido todos los documentos parroquiales entre las fechas de la fundación (1565) y 1594”, aclara.

El equipo que lidera Francis está a un lado y al otro del Atlántico. Es una colaboración entre su universidad y la de Málaga. “Ellos son los que dan el soporte técnico al trabajo de archivo”, señala. “En febrero de 2021 ganamos una beca de 250.000 dólares concedida por el Archivo Nacional de los Estados Unidos para hacer este proyecto dentro de un término de dos años”, explica desde su despacho en el campus de St. Peterburg. “Trabajamos con una paleógrafa de primera calidad en Sevilla y con una traductora en Inglaterra. Mi equipo universitario es de cinco personas”, explica.

“Estamos registrando todos los datos biográficos que aparecen en estos documentos, lo que nos permite reconstruir la población colonial de San Agustín, los matrimonios, las relaciones de compadreo, los vínculos entre la población europea y las poblaciones indígenas, y los esclavos negros y los negros libres que vivían allí”, resume.

Cuenta Román Antonio Álvarez en su libro “Hazañas de Pedro Menéndez” (Nieva, 2019) que “la expedición de Menéndez divisó la costa de la Florida el día 23 de agosto y cinco días después, el 28 de agosto de 1565, día de San Agustín, se realizó el primer desembarco”. Más adelante apunta: “Después del desembarco construyen un fuerte, que será el primer asentamiento español en la península [de la Florida], y le ponen por nombre San Agustín”. A partir de aquí es cuando nace la documentación con más abolengo del país que preside Joe Biden desde el pasado miércoles .

Francis sostiene que la conquista y colonización de la Florida “no fue militar” o, al menos, “no sólo militar”. “Llevo años recopilando la información personal de toda la gente que me he ido encontrando en los archivos. Todo esto lo fui recogiendo en una lista de Excel, pero fue un lío”, confiesa el profesor de Historia. Pedro Menéndez y sus ochocientos hombres (y mujeres) firmaron el acta de bautismo de la ciudad de San Agustín el día de Covadonga de 1565. Entre estos 800 estaban los 81 asturianos localizados por Francis, pero son sólo una pequeña muestra de la presencia asturiana al otro lado del mar. “De momento, no sabemos exactamente a cuántos asturianos se señalan en esta colección, pero es algo que se podría determinar en cuanto tengamos toda la información registrada en la base de datos. Es realmente algo espectacular”, concluye.