El administrador concursal del Matadero de Avilés presenta el plan de liquidación

La idea del administrador concursal es vender todos los activos: la unidad productiva, el suelo y las naves y, por último, la maquinaria. Juan Jesús Menéndez, el administrador concursal, explicó que la única condición que va a reclamar a cualquier posible comprador es que la oferta que presenten sobre el negocio sea igual a la de las naves. “Si esto es así, el comprador se podrá quedar el resto de los activos contenidos en las naves”.

La presentación del plan de liquidación es el paso siguiente a la disolución de la sociedad. Esto se produjo hace unas pocas semanas. El órgano de administración de Mavicar (los propietarios de las participaciones de la empresa) habían pedido que el proceso de disolución se detuviera. También lo había hecho la empresa Frioborben, que había manifestado a través de la prensa su interés en comprar la empresa cárnica. El titular del juzgado que vigila el proceso no aceptó las pretensiones ni de unos, ni de los otros. Y no lo hizo, según reza una providencia dictada el jueves, porque las dos peticiones no se sustentan sobre ninguna base jurídica. Esto significa, que la sociedad, que está disuelta, inicia su liquidación dado que, también este jueves, se activó el expediente de extinción de contratos de los trabajadores.