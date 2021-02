La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), ha dirigido hoy un emotivo mensaje hacia su familia, en su perfil de redes sociales, tras el reciente fallecimiento de su padre, en plena convalecencia de ella, contagiada de covid. "He decidido dar el paso y escribiros cómo me siento después de estas tres semanas en las que la covid-19 ha penetrado de manera muy dura en las entrañas de mi familia. No somos la única, ni mucho menos y, por ello, me solidarizo con todas las personas que han sufrido y están sufriendo los duros efectos de la pandemia. Estamos generando anticuerpos pero el coste ha sido enorme", señala tras la pérdida de su padre hace tan solo unos días. Hoy, lunes, tenía que celebrarse el funeral, pero con su madre, también enferma y sin haberse podido reunir lo hermanos, han decidido aplazar las despedida. "Lo último que esperaba, por su fortaleza y buena salud física, aunque no mental. Pero el virus, giró y se colocó donde su eliminación es irreversible. Han sido días muy duros en todos los sentidos: incertidumbre, esperanza de mejora, incapacidad de estar a su lado, impotencia, desesperación, ganas de darle tu propio oxígeno... Todo, pero nada suficiente...se nos fue aunque parezca imposible", rememora con la esperanza de que todavía un día "nos parece que vuelva a aparecer en cualquier instante en la cocina, en la habitación donde dibujaba, en la esquina de la calle con su torso desnudo acompañado por su bastón, o le vamos a escuchar cantando o riendo a carcajadas".

La "sensación de vacío" pero también la felicidad por "una vida plena de experiencias y vivencias con él" es lo que Triguero transmite en el mensaje de despedida a su progenitor. Fue, dice, "un padre, un esposo, un asesor que nos decía: 'haz siempre lo que te gustaría que te hicieran a ti. Lucha, trabaja y disfruta.. Todo eso lo hizo él y lo seguiremos haciendo porque su legado queda en mí, queda en nosotros . Y juntos. Porque la familia era su prioridad y la mía. Si éramos una familia unida está situación nos ha unido más".

La regidora castrillonense agradece asimismo todas las muestras de cariño hacia su familia y hacia ella misma que ha recibido en los últimos días. "Nos hemos sentido apoyados y queridos a pesar de no poder sentir los abrazos y besos de nuestra familia, amistades y vecindad", señala. También expresa su reconocimiento al Hospital Universitario de San Agustín, a urgencias, y a los profesionales de la planta 6° donde atendieron a su padre. "A pesar de estar cansados y agotados por esta situación, han mostrado una gran profesionalidad, solidaridad, cuidado, atención y flexibilidad con mi padre, con mi familia y con cada una de las personas que ingresan. Gracias por estar ahí cada día y mucha fuerza por continuar al frente de esta pandemia", indica.

Por ello, pide a los vecinos de Castrillón y de la comarca, en general, que "hagamos y sigamos las directrices que nos solicitan. La situación está desbordada y tenemos que cumplir porque cumpliendo se puede tener el covidpero si no cumplimos nos desbordamos".