Palmas y curas bilingües para recibir a las Siervas del Hogar de la Madre en San Nicolás

Fue al final de una misa cantada de algo más de una hora que presidió el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y con cuatro sacerdotes concelebrando la ceremonia de bienvenida de las religiosas de la congregación de las Siervas del Hogar de la Madre que el propio Alonso fundó en Roma hace, el próximo año, cuatro décadas. LA NUEVA ESPAÑA desveló esta pasada semana la vuelta de las monjas a Avilés. “Vienen para ayudar en la parroquia y en el colegio de muchas formas”, explicó Sanz a este periódico. “Trabajaban con niños y adolescentes y lo van a seguir haciendo”, recalcó.

La llegada de las monjas era una ambición de Alfonso López, el titular de San Nicolás. “Tú tuviste la idea y yo la bendije”, reconoció el Arzobispo. Las religiosas estuvieron acompañadas por algunas de sus hermanas (la casa central está en Cantabria). Todas juntas pusieron letra y música a una celebración inédita en Avilés: hace cuatro décadas que la presencia de monjas en la villa no se notaba. “Primero fueron franciscanos, luego clarisas... no se trataba de terminar la colección”, aclaró Sanz durante un sermón en el que hiló la necesidad de “los portar la palabra de Dios” que es, señaló, “más grande que nosotros mismos”. Junto a Sanz estuvieron en el altar David Cuenca –el párroco de La Magdalena–, José Antonio Montoto –director de la Casa Sacerdotal– y el propio Rafael Alonso, que fue el que se encargó de explicar que las hermanas Susan y Helen vienen de los Estados Unidos, mientras que Mercedes y Natalie, son españolas. Les preguntó los años de su consagración y eran más de diez. “Pero no penséis que no son jóvenes”, bromeó Alonso.

Jesús Sanz y Alonso, tal y como desveló el propio Arzobispo, se conocen desde la época del Seminario. “No pienso contar ni una anécdota”, dijo. Y la iglesia entera, y con la distancia regulada, estalló en carcajadas. “Es emocionante dar un abrazo a unas religiosas que vienen a ofrecer sus servicios a la comunidad, a Avilés y a la diócesis de Oviedo”, añadió sólo un minuto después.

Las Siervas del Hogar de la Madre es una congregación que Alonso creó en 1982. “Tienen tres devociones”, explicó Sanz. A la Santa Eucaristía, a la Madre de Dios y a la juventud que, dijo el Arzobispo, “es la generación más dúctil y más vulnerable”. Sobre este punto, el jerarca ovetense hizo más hincapié al explicar la apuesta de las religiosas por las familias. “Con este ligero equipaje que han traído en la maleta han llamado a la puerta de la iglesia”, resumió Sanz.

Las monjas, tras el oficio, atendieron a los fieles. Se presentaron, conversaron. Acaban de llegar. Su residencia será la de las antiguas monjas que estuvieron en el colegio San Nicolás en los setenta y los ochenta. Saben de ello. Rafael Alonso, con el micrófono, explicó, por ejemplo, que la hermana Mercedes “había levantado un colegio en Ecuador de 450 alumnos” o que Natalie había trabajado en Irlanda “en un pueblo de 65.000 habitantes”. Señaló Alonso dos particularidades de las norteamericanas: “La hermana Helen tiene ascendientes asiáticos, por eso veréis esos ojos que tiene. Susan viene de Jacksonville”. Jacksonville está en Florida, la de Pedro Menéndez. El Arzobispo reiteró el saludo a las cuatro. A las norteamericanas, además, en inglés. Antes de los aplausos.