Casi dos de cada diez denuncias que interpuso la Policía Local en lo que va de año por incumplimientos de las medidas sanitarias frente a la pandemia de coronavirus estuvieron relacionadas con el tabaco. Los agentes han sancionado a 43 personas por fumar sin mantener la distancia social de dos metros y a otros 39 por hacerlo en terrazas. Ambas infracciones constituyen el 18% de las 439 denuncias que tramitaron los agentes municipales en lo que va de enero. La prohibición de fumar en las terrazas de los negocios de hostelería entró en vigor el pasado 14 de enero en Asturias en medio de una fuerte polémica. Hasta entonces, estaba permitido hacerlo siempre y cuando se respetase la distancia social.

Si los fumadores ocupan la tercera posición en el ranking de incumplimientos, los avilesinos que se saltan el toque de queda (22 horas) y los que fueron ‘pillados’ sin mascarilla completan el mayor volumen de las denuncias en este inicio de año, con 83 y 162 requerimientos, respectivamente, lo que supone un 19% y un 37% respecto al conjunto de denuncias cursadas por los agentes.

Por su parte, la Policía Local de Castrillón realizó 75 propuestas de sanción a otros tantos ciudadanos por incumplimiento de las normas anticovid desde el pasado 19 de enero, fecha en la que el Gobierno regional decreto el cierre perimetral de Castrillón y sus concejos fronterizos: Avilés y Corvera. Los agentes controlaron a 2.413 personas y 2010 vehículos. “La mayoría de los ciudadanos denunciados por los agentes son aquellos que incumplen el cierre perimetral”, señaló el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana de Castrillón, Javier González (PSOE). “Los controles se hacen de forma aleatoria diariamente pero las propuestas de sanción se incrementan los fines de semana que es cuando hay más incumplidores”, agregó.

Los controles los realiza tanto la Policía Local como la Guardia Civil. En Avilés, los incumplimientos relacionados con el cierre perimetral, hasta el pasado jueves, fueron 39.

De vuelta a Castrillón [Corvera no aporta datos de estas semanas al no haber completado el informe], el mayor número de denuncias en un día se produjeron el pasado viernes cuando cinco agentes de la Policía Local de Castrillón y tres de la Guardia Civil identificaron y denunciaron a 17 varones mayores de edad que estaba en un local de Piedras Blancas incumpliendo el toque de queda, sin mascarillas y sin guardar la distancia social a la que obliga las normas sanitarias contra el coronavirus.

Balance del fin de semana

También resultó agitado el turno de la noche del sábado para los agentes de la Policía Local de Avilés, que intervinieron en cinco domicilios, tras ser alertados de que se estaban celebrando fiestas en ellos. Propusieron a varias personas para sanción por incumplir la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones y por desobediencia a agentes de la autoridad.

Entre las veinte personas denunciadas durante el fin de semana por incumplir el “toque de queda” (no se puede estar en la calle a partir de las 22.00 horas) se encuentra un vecino de Llaranes. Según la versión policial, estaba paseando a un perro potencialmente peligroso, pese a no contar con la preceptiva licencia y seguro obligatorio. El animal iba suelto, sin bozal y ni “chip” identificativo.

Y dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19, entre el viernes y el sábado fueron identificadas 349 personas y acabaron denunciadas 20 por no respetar el horario de “toque de queda”, 13 por no hacer uso de la mascarilla, 3 por no respetar el cierre perimetral, 18 personas por consumir bebidas en la vía pública sin respetar la distancia ni el número de personas por grupo (botellones en varios parques), dos por desobediencia a agentes de la autoridad, un establecimiento por permitir el consumo de bebidas en el interior del mismo y cuatro personas por consumir en el interior del establecimiento.