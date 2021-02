El PSOE suspende de militancia a un exlíder denunciado por pedir una comisión en Baterías

Un contrato al que Avilés fía buena parte de su futuro, la demolición de la coquería y la posterior urbanización de los suelos, salpica al histórico socialista. El presidente de la mesa de contratación de la obra de desmantelamiento denunció el pasado jueves en la Fiscalía de Avilés que Álvaro Álvarez se puso en contacto con el gerente de una empresa (Lezama Demoliciones, que opta al contrato en UTE con Los Álamos) y se ofreció a ayudar a la firma en la adjudicación a cambio de un porcentaje del contrato. Fue esta misma empresa la que puso en conocimiento de la entidad Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) la conversación mantenida con el exlíder de los socialistas avilesinos, activándose acto seguido una investigación interna que desembocó en la denuncia. Una vez incoadas las diligencias, la Fiscalía abrirá una investigación para comprobar si hay indicios de delito. De ser así, se interpondrá una denuncia ante el juzgado correspondiente. De lo contrario, se procederá a su archivo.

Álvaro Álvarez ofreció su versión de los hechos a través de un comunicado en el que sostiene que “es falso” y “poco creíble” que se ofreciera a influir o intermediar en el proceso. Según su relato, el pasado 31 de diciembre mantuvo “un encuentro informal con un representante de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector (a iniciativa de ésta última como contratista habitual de Lezama en Asturias) debido al interés del primero en conocerme y de ambas en conocer mi opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías, dado su carácter de empresas vinculadas a Asturias”. La UTE Lezama-Los Álamos era la única de las aspirantes a este contrato que contaba con una empresa vinculada a la región y la firma local gestionaría el hierro y chatarra de la demolición, aclaró. Ese encuentro tuvo lugar a media mañana del día de Fin de Año en La Cantina, un concurrido establecimiento avilesino. Para entonces, subrayó Álvarez, “Sepides ya había hecho público que tres de las empresas que presentaron sus propuestas al concurso estaban admitidas y en este encuentro del día 31 la propia Lezama reconoció que tenían muchas posibilidades de ganar el concurso. Esto hace todavía más incomprensible el supuesto intento de intermediación que falsamente se me atribuye. El propio escrito que la mesa de contratación envía a la Fiscalía confirma que no se produjo en todo el proceso ningún tipo de injerencia por mi parte. Es decir, ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación”, aseveró. El exlíder de los socialistas avilesinos subrayó que “resulta muy poco sólido y nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado”.

Su pupilo y sucesor, Luis Ramón Fernández de Huerga, había aceptado unas horas antes su petición “de causar baja como militante del PSOE de Avilés para no perjudicar al partido, en el que milita desde 1975 con una trayectoria ejemplar”. “Es una decisión que le honra. Será una suspensión temporal a la espera de que se esclarezca el proceso”, explicó Fernández Huerga. El secretario general de los socialistas de Avilés también expresó su deseo de que este proceso “se aclare cuanto antes y quede despejada cualquier duda sobre su supuesta participación”.

La licitación de la obra de Baterías, pendiente ahora de un informe de Abogacía del Estado

La contratación de la empresa que se encargará del desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés está en el aire tras la denuncia que ha puesto en el punto de mira al exalto cargo del Principado y exsecretario general del PSOE de Avilés, Álvaro Álvarez. La mesa de contratación ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado antes de decidir cómo afecta esta imprevisto al proceso de licitación en marcha. En función de esa respuesta, el órgano de contratación decidirá si se sigue adelante con el procedimiento o lo paraliza.

Como informó este periódico, una unión temporal de empresas (UTE) y dos firmas pujan por el contrato millonario (salió a licitación en 15,6 millones de euros). Con ventaja parte la UTE, desde donde saltó la voz de alarma que ha desembocado en la denuncia interpuesta por la mesa de contratación ante la sección territorial de Avilés de la Fiscalía de Asturias. La asociación empresarial formada por Lezama y Los Álamos obtuvo 73,25 puntos sobre 100 en la fase de evaluación, con gran ventaja sobre las dos compañías que optan al mismo contrato, y su oferta es también de las más económicas. La empresa Eiffage (obtuvo 52,50 puntos en la fase de evaluación) ofrece 7.904.118,78 euros por el contrato; Erri-Berri (56,75 puntos), 6.554.466,48, y la UTE Lezama-Los Álamos, 6.564.153,49 euros. La obra en cuestión salió a licitación en 15,6 millones de euros, pero incluye no solo la redacción del proyecto y ejecución de la obra de desmantelamiento, sino también la enajenación de materiales y residuos. Las ofertas económicas anteriormente descritas incluyen ya el descuento de la suma que las compañías calculan obtener de la venta de esos materiales y residuos.

La sociedad Parque Empresarial Principado de Asturias, dependiente de Sepides (propietaria de los suelos de Ensidesa), abrió una investigación interna, impulsada por el comité de prevención de delitos tras alertar el gerente de Lezama de que Álvaro Álvarez le ofreció mediar en la licitación a cambio de una comisión. Fuentes próximas al PEPA aseguran que ninguno de los miembros de la mesa de contratación tiene relación alguna con los hechos investigados y que se están siguiendo todos los pasos para “que el proceso de adjudicación” del contrato de demolición de las Baterías “sea tan limpio y transparente como hasta ahora”.

Los partidos urgen una investigación ante unas asucaciones “de máxima gravedad”

La denuncia de un supuesto intento de cobro de comisiones por parte del exdirigente socialista Álvaro Álvarez en la adjudicación del contrato de desmantelamiento de Baterías desató una convulsión política y reacciones tanto desde la izquierda como desde la derecha, desde donde pidieron una investigación para depurar posibles responsabilidades ante unas acusaciones de “máxima gravedad”.

El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, señaló al respecto que “de ser ciertas las acusaciones, sería la enésima razón para exigir un cambio de Gobierno en Asturias porque es necesario apartar a un PSOE que parece haber adquirido unos vicios muy nocivos tras demasiados años gobernando”. La portavoz municipal del partido, Esther Llamazares, apeló a la “prudencia hasta que la Fiscalía determine si se inicia un proceso judicial o se archiva”. Y acto seguido, añadió: “Consideramos de máxima gravedad los hechos denunciados, reprobamos cualquier tipo de corrupción al nivel que sea y lamentamos una vez más este tipo de noticias que empañan proyectos importantes y son siempre muy negativas para el ámbito político por la desconfianza que generan ante la ciudadanía y desoladoras, más si cabe, en el dramático momento que estamos viviendo”.

Más contundentes fueron las declaraciones de Cambia Avilés (confluencia de Podemos e Izquierda Unida) y de Ciudadanos. “Nos parece una vergüenza, hay que investigar para que se depure hasta la última responsabilidad. Estamos hablando de jugar con el dinero público en beneficio propio”, señaló la portavoz de Cambia, Tania González.

La concejala lamentó que se vea enfangado “un proyecto que va a definir el futuro de Avilés” y sembró dudas sobre el papel de Álvaro Álvarez en su etapa como líder del PSOE de Avilés y como concejal de Urbanismo. “Ha sido el responsable del PSOE en Avilés durante mucho tiempo y nos preocupa mucho que este tipo de cosas puedan haber ocurrido en ocasiones anteriores, como en el proceso de privatización del agua. Él fue el gran promotor de ese proceso. El PSOE de Avilés tiene que rendir cuentas”, concluyó González Peñas.

Contundente fue también el coordinador de Ciudadanos Asturias, Nacho Cuesta, quien pidió que se investigue si supuestamente hubo algún tipo de injerencia o se trató de que la hubiera en el concurso y que se depuren responsabilidades, “caiga quien caiga”. ““La denuncia es muy grave, y de ser ciertos los hechos estaríamos ante la antesala de un nuevo escándalo de corrupción política, al que lamentablemente estamos muy acostumbrados en Asturias. Ha sido el modus operandi de la política y el sindicalismo asturianos”, concluyó el coordinador de la formación naranja.