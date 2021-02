Rafael Alonso Reymundo: “Tenemos que evangelizar y no podemos dejar de lado la tecnología”

–¿Por qué han decidido establecerse en Avilés?

–Simplemente para ayudar. El padre Alfonso López había estado dándole vueltas a la cabeza durante mucho tiempo a la necesidad de compartir el trabajo de su parroquia con religiosas, pero yo lo supe al final. Nos conoció en Covadonga, cuando él era canónigo. Se acercó a ellas y hablaron. A partir de ahí, hubo una relación de amistad entre él y la congregación. Cuando vio la necesidad esta que le digo de compartir el trabajo era urgente, se acordó y se puso en comunicación con nosotros. Tuvimos la suerte, él y nosotros, de que ya había hermanas que pudieran atender su petición. Vinimos aquí, vimos la parroquia. Estuve aquí con la Madre General, con la Maestra de Novicias y con quien lleva la economía de la casa. La residencia estaba un poco destartalada: había que arreglarla. Lo hizo. Y lo vimos clarísimo: es una sucesión de circunstancias providenciales. Y eso fue lo que nos decidió.

–La congregación la fundó en los años ochenta.

–En 1982 fundamos el grupo juvenil en Roma. Tenemos tres misiones: la defensa de la Eucaristía, de Nuestra Madre, especialmente, en el privilegio de su virginidad y la conquista de los jóvenes para el Señor. De aquel grupo salieron matrimonios y chicas que se querían consagrar en el grupo. Y también chicos. Ahora mismo somos 17 sacerdotes. Estamos en Ecuador, en Irlanda, en Roma y aquí, en España, en varios sitios. En Alcalá de Henares, por ejemplo, llevan una parroquia con 22.000 fieles. Las hermanas están reunidas en 16 comunidades: en Estados Unidos, en Irlanda y tenemos vocaciones en Inglaterra. Una de ellas ha estado cantando en Avilés hoy (por ayer).

–Tienen un canal de Youtube, publican dos revistas... están muy en el mundo.

–Tenemos que evangelizar y no podemos dejar aparte la tecnología. Nos lanzamos. Al principio fue una revistilla, pasamos a dos colores, a cuatro. Nos subieron el precio de la edición, así que decidimos hacerla nosotros mismos. Nos dijeron que eso iba a ser imposible. Cuando me dicen que algo es imposible veo un reto. Con la televisión pasó igual. Es una televisión pequeñita, no se vaya a creer. Tenemos un canal en Youtube al que cualquiera se puede suscribir.