Cuando el riesgo de covid está fuera del aula

Otros docentes apelan al “factor suerte” para explicar la situación que vive actualmente la educación. “La sociedad debe tomar ejemplo de los niños, hay que escucharles, están más concienciados que los adultos y solo aplican las normas”, detalla Teresa Álvarez, directora del colegio Marcos del Torniello, en Versalles.

En los últimos días, las consejerías de Salud y Educación acordaron la suspensión de las clases presenciales en el colegio de Sabugo, en el Palacio Valdés y en los ciclos formativos del IES Menéndez Pidal. Más de setecientos alumnos siguen con sus clases de manera telemática dado el número de contagios de covid registrados en pequeños y docentes. La sintomatología es leve o inexistente, sin embargo, la prevención es la medida para evitar que haya más infectados. Lo defienden esos centros mientras el resto les traslada el mayor de los apoyos, conscientes de que “todos tienen las mismas medidas y todos cumplen”.

Los directores consultados por este periódico tienen claro que los contagios de sus compañeros y alumnado son “fuera del recinto escolar”. Algunos hablan de los efectos de la Navidad y las reuniones familiares y otros, simplemente, afirman que “los centros educativos también forman parte de la sociedad”.

“Todos cumplimos los protocolos y no hay contagios en los centros”, señala Adolfo García, director del colegio de Villalegre. Hay casos llamativos como el de Llaranes. Desde que comenzó el curso, no ha tenido que confinar ningún aula. “De momento estamos aguantando bien, no es ningún mérito, seguimos las medidas y las recomendaciones como todos. Somos un centro pequeño y cada alumno entra directamente por su aula desde el patio y en otros centros, entran por turnos”, indicó David Artime, su director.

Javier Sarasola, su homólogo del Marcelo Gago, apunta que en su colegio “apenas hay incidencia en los últimos meses”. “Tenemos confianza en las medidas y se está demostrando”, apuntó Sarasola, que también habla del “factor suerte” para explicar la poca incidencia en los positivos de covid en su centro. Eso sí, esa “suerte” está íntimamente relacionada con la aplicación del protocolo anticovid.

Mascarilla con 5 años

La prevención es una de las medidas más efectivas, defienden los docentes. Y en el colegio de Villalegre han decidido que los alumnos de 5 años comiencen a ir al centro con mascarilla, una medida que no es obligatoria hasta los seis. “Lo consultamos con las familias y así hacemos”, indicó el director de ese centro después de referirse a uno de los casos registrados en el colegio y que prueba que el contagio se produjo fuera: “Tuvimos un positivo y se hicieron pruebas a cincuenta niños y todos dieron negativo”.

Así las cosas, los directores defienden a capa y espada las medidas que se están tomando en los centros para frenar los contagios. “Tenemos un plan de contingencia con unas directrices que lo hacen seguros, vivimos en sociedad y hay contagios, pero son externos”, concluyó José Ramón Nuñez, director del Virgen de Las Mareas.

El profesorado se ha empleado a fondo desde septiembre para generar espacios seguros en el aula, ha creado grupos burbuja para que el contacto entre los pequeños sea el mínimo y con su grupo de convivencia, también hay turnos de entrada y salida y un estricto control de la limpieza, ventilación, mascarillas y distancias de seguridad, en el patio y en el aula.