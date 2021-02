La Policía Local de Avilés intervino en la noche del lunes en un botellón en el parque de La Grandiella, donde localizaron a ocho jóvenes de entre 19 y 25 años “consumiendo bebidas alcohólicas, quebrantando el horario de permanencia en la vía pública”. También fueron denunciados en vía administrativa dos conductores por hacerlo con una tasa de alcohol por litro de aire espirado superior a la reglamentaria y quebrantar el horario.

Dentro del control de medidas sanitarias frente al covid, los agentes identificaron a 98 personas, siendo propuestos para sanción: tres por no respetar el cierre perimetral del municipio, doce por no usar la mascarilla, una por fumar en terraza, ocho más por consumo de alcohol en la vía pública y otras ocho por no respetar el horario establecido de permanencia en la vía pública. Las seis restantes por consumo en establecimiento de hostelería fuera del horario autorizado de apertura.

Asimismo, fueron denunciados tres establecimientos de hostelería por incumplir el horario de cierre: el primero fue detectado en funcionamiento con clientes en su interior, haciendo uso de música amplificada (careciendo de licencia para ello), y haciendo uso de un espacio de terraza para el que carecía de autorización.