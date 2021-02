Comerciantes, taxistas o feriantes pueden optar a una nueva ayuda de 400 euros

Así lo anunciaron ayer Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico, y Raquel Ruiz, concejala de Hacienda y Comercio, en una comparencia en la que resaltaron que se tramitará con la máxima agilidad posible, “porque la situación especial de Avilés en los últimos días, con el cierre perimetral ampliado y la afectación del cierre de algunos sectores, requiere de una acción rápida. Será una ayuda directa, como la que ya se puso en marcha en noviembre, de 400 euros”, en palabras de Campa.

“Se atenderá a los sectores que ya optaron a la ayuda anterior, pero también los que se habían quedado fuera en aquella ocasión, como fueron gimnasios, actividades deportivas o las atracciones de feria”, especificó el concejal.

Esta ayuda extraordinaria no excluye, sino que se añade los compromisos acordados en el CREA, como explicó Campa, “de habilitar una ayuda con un fondo dedicado del remanente, que tenga en cuenta otros aspectos, relacionados con la intensidad del cierre, si un servicio está totalmente cerrado o simplemente se ve afectado por la situación. En eso estamos trabajando, y lleva un tiempo, y con esta medida urgente tenemos un colchón para trabajar en profundidad de cara a la siguiente convocatoria”.

Plazos de la convocatoria

Debido a la urgencia de este tipo de auxilio económico para las empresas, se estima que la resolución pueda estar aprobada en torno a la semana del 15 de febrero, incluidos los sectores que quedaron fuera en la anterior convocatoria, “y que pueda ser abonada ya en el mes de marzo, antes de que esté en marcha la siguiente”, puntualizó Campa.

Esta medida extraordinaria se complementa con otras líneas de ayudas. Lo explicó Raquel Ruiz: “Tenemos que sumarla a las exenciones fiscales que venimos aplicando desde el último trimestre del 2020 y en lo que va de 2021. Es el caso de la de terrazas, que no se va a pagar en todo el 2021. Asimismo, vamos a aprobar un decreto con la exención de la tasa de basuras durante todos estos días a los establecimientos que han tenido que cerrar a causa de las medidas de contención frente a la pandemia”.

“En marzo haremos otra convocatoria, siguiendo los criterios que utilice el Principado, de manera que sean ayudas complementarias. Y una vez que tengamos la liquidación disponible, poder incorporar los remanentes presupuestarios y hacer un fondo de ayudas un poco más amplio”, agregó.

En 2020 el Ayuntamiento de Avilés se dotó con un fondo de 465.000 euros para ayudas municipales que complementaban a las del Principado con la idea de llegar al mayor número de beneficiarios en el menor tiempo posible. Y se concedieron 705 ayudas (604 a comercio y hostelería y 101 a taxis) de 400 euros, lo que suma un importe total de 282.000 euros.

Pelea y sacrificio

Todas estas iniciativas responden a la situación generada por esta última ola de la pandemia. Ayer, la alcaldesa, Mariví Monteserín, remarcó, tras reunirse con el nuevo comisario de la Policía Nacional en Avilés, Alejandro Valverde, que “nos encontramos en el pico de la ola, en el momento más difícil, con tood cerrado, y estamos pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía a ver si salimos de esto”. La regidora avilesina agredeció la respuesta de la ciudadanía en esta crisis: “hay que sentirse orgullosos”, dijo antes de reclamar “paciencia y un último esfuerzo” para poder salir adelante “todos juntos” porque “hay mucha gente peleando con mucho sacrificio”.

Limpieza y desinfección para la vuelta a los colegios afectados

“Se está trabajando en La Magdalena en los cribados a los alumnos y profesores de los colegios de Sabugo y Palacio Valdés porque es necesario”, explicó ayer la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, al término de una reunión con el jefe de la Policía Local y el nuevo comisario de Avilés, Alejandro Valverde. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de limpieza y desinfección en los colegios, sobre todo en estos dos, incluyendo los patios y todo estará a punto para empezar en condiciones seguras”.

Los agentes en cuarentena se incorporan a sus puestos a partir de hoy mismo

“La comisaría de la Policía Local está apretada: tenemos un número importante de agentes afectados por el covid. Estamos en torno a nueve positivos y otros nueve en cuarentena y eso nos resta un poco de fuerza”, señaló la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la puerta del Ayuntamiento, junto al jefe del cuerpo local, Rafael Rodríguez, que apostilló: “Día a día actuamos de forma coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía. Estos días se está intensificando más la ayuda y, en principio, se está solventando bien la situación. Los compañeros en cuarentena se reincorporan mañana [por hoy]”.

Once ciudadanos sancionados por no respetar las restricciones

La Policía Local de Avilés identificó el martes a 124 personas dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19 y fueron propuestas para sanción once por no respetar las restricciones establecidas. De ellas, seis fueron apercibidas por no hacer uso de la mascarilla y cinco por no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés. Los agentes recordaron que desde la medianoche del martes al miércoles están en vigor las nuevas medidas restrictivas para la hostelería, instalaciones de deportivas y programación cultural.