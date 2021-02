La vista oral por la que un hombre vecino de Raíces (Castrillón) se sentó en banquillo de los acusados por un delito de odio por insultar a otro hombre, al que profirió expresiones como “puto negro”, “baja del árbol” o “cómete un plátano”, entre otras ofensas, según la Fiscalía, se celebró ayer en el Palacio de Justicia avilesino, aunque a la cita faltó la supuesta víctima.

El acusado reconoció que únicamente conocía a la presunta víctima “de verla por ahí”. “Es un barrendero”, apuntó. A preguntas de la fiscal, el investigado explicó que la primera agresión verbal ocurrió un día a primera hora de la mañana: “Tengo apnea del sueño, vivo en un edificio que da a un parque muy tranquilo y aquel día, a las ocho de la mañana, el barrendero estaba con un soplador que metía mucho ruido. Yo estaba quedándome dormido. Salí a la ventana y le pregunté si no podía hacer ese ruido más tarde. Él respondió que hacía lo que salía de los cojones, y me llamó hijo de puta, y eso me sacó de mis cabales porque hacía año y medio que había muerto mi madre. Y empezaron los insultos. Nos calentamos y durante cinco minutos nos dijimos de todo. Yo no bajé a la calle para no tener problemas”, manifestó el acusado. Respecto a la segunda agresión verbal, continuó: “Estaba paseando con mi perro y, al pasar por el estanco, me tropecé con este hombre. Me dijo: fuiste tú el que me insultaste, dímelo ahora. Se encendió la cosa y nos volvimos a llamar de todo. Yo creo que no le dije puto negro, estábamos muy calientes los dos. Además yo tengo muchos amigos de color”. Dijo desconocer nada acerca de los rayones en el coche de la supuesta víctima.

A preguntas de la abogada que defiende sus intereses, Elsa Fernández Gutiérrez, el acusado negó pertenecer a grupos xenófobos o similares. En la vista oral, además de aportar su testimonio dos agentes de la Guardia Civil de Piedras Blancas, lo hizo también un hombre en calidad de testigo: “Estaba dentro del estanco y sentí voces. Estaba el señor y el chaval. Le llamó negro y muchas cosas que no me atrevo a decir”.

Tras los testimonios, la defensa solicitó la libre absolución de su defendido. Pidió asimismo que se considerara atenuante que había sufrido “un arrebato”. E impugnó la responsabilidad civil. El ministerio fiscal mantuvo la pena de un año y seis meses de prisión, no modificó conclusiones. El caso quedó visto para sentencia.