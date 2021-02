El PP ve “despilfarro y derroche” en el gasto municipal de las últimas semanas

La fiscalización periódica que hace el Partido Popular (PP) de Avilés del gasto municipal ha deparado, según la edil Esther Llamazares, “la desagradable sorpresa de detectar indicios de derroche y despilfarro en los meses de diciembre y enero”. A juicio de la portavoz municipal de los populares, “en ningún caso sería admisible malgastar el dinero público, eso no es lo que cabe esperar del equipo gestor de un ayuntamiento; pero aún es más censurable si cabe ese hecho en estos momentos en los que todos los recursos deberían movilizarse para aliviar la crisis que ha generado la pandemia”.

Los populares avilesinos han puesto la lupa en las partidas de gasto de las última semanas y aseguran que aún no han acabado de mirar todas las partidas por lo que se reservan la comunicación de sus conclusiones para próximos días. No obstante, ya adelantaron ayer “decisiones y gastos difíciles de entender”. Por ejemplo, en palabras de Llamazares, “la contratación de servicios que podrían haber prestado empleados municipales, el uso abusivo de contratos menores (los caracterizados por exigir unos requisitos mucho más simples que los exigidos con carácter general), contratos adjudicados a precios inverosímiles en el área de Festejos o la concesión de una subvención a una asociación de mujeres por un importe superior al total de la partida presupuestaria consignada de forma genérica para el conjunto de ese colectivo”. El PP asegura que rastreará cada euro gastado y exigirá explicaciones de los que han sido, aparentemente, “despilfarrados”.

Esther Llamazares compareció ayer para anunciar que la negociación que mantienen abierta el grupo popular y el gobierno del PSOE no avanza; antes al contrario, encalla. “El PSOE sigue enrocado en su negativa a no cuantificar en el presupuesto una partida de como mínimo dos millones de euros para el llamado fondo covid (el que debe servir para acudir al rescate de los sectores económicos más perjudicados por la epidemia de covid)”, lamentó la portavoz del PP. Para los populares es imperativo “generar certidumbres en estos momentos tan difíciles y plantear la dotación del fondo covid en términos de ‘ya iremos viendo’ como pretende el PSOE no puede contar en modo alguno con el apoyo del PP”.

Tampoco ha resultado satisfactoria la respuesta del PSOE a las ocho enmiendas populares referidas a otras tantas ejecuciones de obras en barrios y equipamientos de Avilés: “Solo aceptan nuestras petición de mejora del área recreativa de Valliniello. Es un pobre balance”, reseñó Llamazares.

Pese a que no hay visos de acercamiento de posturas, los populares aseguran no dar por “enterrada” la posibilidad de lograr un acuerdo de mínimos con el PSOE que permita un amplio consenso a la hora de aprobar un presupuesto que ya cuenta con los apoyos de Ciudadanos y Cambia Avilés, suficientes para sacar adelante las cuentas.