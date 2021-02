La población juvenil de bocartes en el Cantábrico dobla la cifra de hace un año

Estudiar anualmente el stock de juveniles de bocarte, la población menor de un año de esta especie, es primordial para asegurar la gestión sostenible de la actividad pesquera y extraer conclusiones para proponer medidas de conservación de los recursos marinos. En ese contexto se desarrolla la campaña científica Juvena, el seguimiento anual de la biomasa de juveniles de bocarte realizado por el centro tecnológico vasco AZTI durante el pasado mes de septiembre y que este año, una vez tratados los datos, sitúa en 230.000 toneladas la cantidad de estos ejemplares que habita en las aguas del golfo de Vizcaya. Esta cifra dobla la obtenida en la campaña Juvena 2019, que cifró el stock existente entonces en torno a las 114.000 toneladas. Buenas noticias, en consecuencia, para los pescadores que capturan esta especie.

Relacionadas Los pescadores cierran la mejor costera de bocarte desde su veda en el año 2005

El esperanzador informe sobre el bocarte de AZTI llega, además, tras haber cerrado en 2020 una de las mejores costeras de bocarte que se recuerdan, al menos en Asturias. Los puertos de la región comercializaron 6.874 toneladas (cinco veces más que en 2019) que obtuvieron un valor de venta de 8.465.763 euros, casi el triple en el año anterior. De este modo, el bocarte se sitúa como una de las cinco especies que más dinero genera para el sector pesquero regional.

El presidente de la asociación profesional Cerco Astur, Eduardo Cuevas, valora los datos científicos dados a conocer y admite que el bocarte “lleva unos años dándonos alegrías”. Pero del mismo modo, expone su teoría de que “la mar tiene ciclos y así como ahora abunda el bocarte, escasea la sardina; ¿quién sabe lo que va a pasar mañana?”

Llevando la vista atrás, ahora cuesta trabajo creer que en 2005 hubiera que vedar el recurso por el peligro de agotamiento del stock que provocó, entre otras causas, la pesca incontrolada. Durante cinco años no se pescó bocarte en el Cantábrico y el resultado de aquel esfuerzo fue la recuperación de la población. A partir de 2010 se autorizó de nuevo la pesca de la especie, aunque con severas limitaciones que se fueron relajando conforme los estudios cientíticos avalaban que la recuperación del stock era sólida. La Unión Europea aprobó en la última reunión de ministros de Pesca de diciembre un total máximo de capturas (TAC) de bocarte de 33.000 toneladas, de las que 29.700 serán para España (más concretamante, para las flotas del Cantábrico). Este cupo es un 3,5 por ciento mayor que el del año pasado, señal tanto de que el recurso abunda como de que las autoridades pesqueras quieren ser prudentes en el aprovechamiento del mismo.

Las cifras obtenidas a través del estudio Juvena 2020 confirman el buen estado del recurso que ya había anticipado la campaña Bioman en primavera, que registró un máximo histórico de 330.000 toneladas de anchoa adulta. La suma de indicadores de ambas campañas, a juicio de los científicos, permite pronosticar un reclutamiento medio-alto para la campaña pesquera de 2021, que comenzará allá por el mes de marzo.

“La mar tiene ciclos y así como ahora abunda el bocarte, escasea la sardina; ¿quién sabe lo que va a pasar mañana?” Eduardo Cuevas - Presidente de Cerco Astur

“La estimación de biomasa de este año demuestra que la poblavión de anchoa se encuentra en niveles saludables. No se detecta un escenario de riesgo para la campaña de pesca del próximo año y las predicciones anticipan un reclutamiento medio-alto en 2021”, aseguró Guillermo Boyra, investigador del área de gestión pesquera sostenible de AZTI y responsable de la campaña Juvena.

Los datos de la campaña Juvena han sido recabados por el personal investigador de AZTI a bordo de los barcos “Emma Bardán”, de la Secretaría General del Mar, y “Ángeles Alvariño”, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en sustitución, este último, del buque “Ramón Margalef”, que operó en ediciones pasadas. La nueva embarcación está equipada con un sonar multihaz que ha ayudado a estudiar mejor las agregaciones superficiales de anchoa juvenil y a detectar su abundancia y localización.

Además, el estudio ha ampliado su zona de muestreo hacia el norte, lo que ha permitido una cobertura mejor y más coordinada de las investigaciones con las realizadas por otros institutos europeos. Los datos recabados por Juvena se integrarán junto con la información obtenida en el Mar Céltico y Canal de la Mancha por la campaña Peltic, organizada por el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), así como a las cifras que se obtengan en el marco del estudio Iberas, realizado por Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto Português do Mar e da Atmosfera en la costa portuguesa.

“De esta forma conseguimos abarcar de forma coordinada toda la anchoa que se extiende en el suroeste europeo; esto es, desde el golfo de Cádiz hasta el canal de La Mancha, lo que nos aporta una mejor visión de conjunto, al enmarcar nuestras observaciones en un contexto geográfico mucho más amplio, con lo que no solo obtenemos unas estimaciones más fiables e integrales, sino una mejor comprensión de las dinámicas de la población”, añadió Boyra.

La importancia de Juvena reside, entre otros factores, en el hecho de que permite anticipar las fluctuaciones interanuales en la abundancia de anchoa para poner en aviso a la industria pesquera y permitir tomar medidas con tiempo en caso necesario. “Conocer cuántos juveniles de anchoa hay en otoño hace posible anticipar cuántos ejemplares llegarán a adultos en la primavera y verano siguientes, período en el que tiene lugar la reproducción y se produce la pesca. Solo a través de una gestión sostenible es posible garantizar la supervivencia de la especie y el futuro de un sector económico que emplea a más de 3.500 personas, entre la actividad pesquera y la industria conservera y alimentaria”, expuso el experto de AZTI.

La campaña Juvena, financiada por el Gobierno Vasco, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y el IEO, permite efectuar recomendaciones a las autoridades pesqueras en base a los datos obtenidos y a las regulaciones actuales de explotación de anchoa, elaboradas por científicos de AZTI, el IEO, e IFREMER, y ratificadas por Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEC) de la Comisión Europea.