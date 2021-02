El concurso para la elección de un nuevo jefe del servicio de Educación es “irregular”. Lo afirma el abogado Manuel Gómez Mendoza, representante del sindicato USIPA. Esa “irregularidad”, según defiende, es por varios motivos. El primero, porque el resultado del concurso, que quedó desierto, “aún no ha sido publicado en el BOPA, ni en el tablón de anuncios municipal ni en la web del Ayuntamiento; debe ser porque nadie se atreve a firmarlo”. “Y, además, en esa comisión de evaluación no hubo ninguna presencia de los sindicatos, y por ley deben estar todos los sindicatos con un 10 por ciento de representación; es decir, todos menos el SIPLA”, señaló Gómez Mendoza.

El representante de USIPA anuncia que no dudará en presentar una querella contra ese procedimiento “si hay indicios de prevaricación administrativa” en la gestión del concurso para nombrar al nuevo jefe de Educación. “No me va a temblar la mano con ir al juzgado contra este asunto, ya estamos hartos de los desmanes del PSOE y éste sería otro más”, apuntó el letrado, que no dudó en tildar de “absurdo y chapucero” el concurso por el simple hecho de quedar desierto pese a haberse presentado seis personas, contando las dos que no superaron la primera de las cribas para optar a la plaza de jefe de sección de Educación en el año más anómalo para la docencia dada la cantidad de restricciones y protocolos a tener en cuenta para minimizar los contagios de coronavirus.

Gómez Mendoza quiso entrar en el fondo del concurso y remarcó además que “sin entrar a valorar los méritos” de los aspirantes a la plaza “no puede ser que la persona que ocupó el cargo con anterioridad (Mónica Alonso García) se presentara y ahora resulta que no cumple con los requisitos exigidos, es como para reírse meses y meses, como un chiste de Gila, lo de este Ayuntamiento es chapuza tras chapuza”.

El abogado de USIPA no descarta tampoco tomar nuevas acciones legales contra el exdirector del Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés, Carlos Galán, por “prevaricación al haber firmado actas después de haber sido cesado de su cargo”.