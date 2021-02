Cáritas aumenta en Avilés las plazas de la red de hogares para familias en la calle

La entidad tiene dos pisos abiertos en La Magdalena –cada uno de ellos con tres plazas– y está finalizando las obras de un tercero, en Villalegre, con otras tres plazas, que abrirá sus puertas en las próximas semanas. En el programa de red de hogares de Cáritas tienen prioridad las familias que cuenten con menores o personas dependientes entre sus miembros. Antes quien accedía a estos pisos seguía una especie de orden: del albergue de transeúntes a la casa de acogida de Valliniello y, de ahí, a la vivienda. “Ahora se trabaja en espiral. Según el momento en el que se encuentre la persona que ya está con nosotros, se decide el recurso que más le conviene. Estos pisos son, en algunos casos, compartidos por personas que están en una situación similar o por familias. Todos ellos tienen acompañamiento por parte de profesionales de Cáritas, porque se pretende que sean una especie de pisos puente hasta que encuentren su propio hogar”, explica Artime. Estas viviendas son el resultado de donaciones realizadas por entidades religiosas y particulares, principalmente.

“Hace falta un relevo generacional, es imprescindible que vengan nuevos voluntarios"

Además de reimpulsar la red de hogares con nuevas plazas en Avilés, Cáritas ha trabajado sin descanso en clave coronavirus desde el 12 de marzo, días antes de la declaración del primer estado de alarma.

“Trabajadores al límite”

La organización, según Artime, ha detectado un aumento de demanda de ayuda por parte de muchos avilesinos que acudían por primera vez. “Nos encontramos a muchos trabajadores que vivían muy al límite, sin posibilidad de tener ahorros. También a personas que perdieron su trabajo de manera repentina y que, en muchos casos, no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que no tenían acceso a prestaciones”, explica Sonia Artime, responsable de Cáritas, que valora el trabajo desarrollado hasta el momento por Servicios Sociales: “Han parado el golpe, la gente estuvo muy cubierta, pero no sabemos hasta qué punto se podrá resistir así. Ese es nuestro temor porque la pinta de lo que está por venir no es nada buena”, señala.

Y para hacer frente a esa demanda, Cáritas precisa voluntarios. “Hace falta un relevo generacional, es imprescindible. El voluntario que venga recibirá formación online y podrá realizar tareas de acogida y acompañamiento, infancia, asesoramiento de empleo.... Necesitamos desde un señor al que le encante cuidar del huerto hasta alguien que dé clases de apoyo a los niños del proyecto Colores”, ruega la avilesina, que ha tenido que poner en segunda línea a los voluntarios veteranos, casi todos entrados en años. “Han pasado a realizar acompañamiento telefónico, y hubo que coordinarse mucho con los técnicos para que asumieran el trabajo que realizaban”, concluye Sonia Artime, que abre las puertas de Cáritas a cualquier persona que desee aportar su grano de arena. Todos son bien recibidos, más ahora en tiempos de covid.