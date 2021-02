Un “oasis” libre de covid en Molleda

En Corvera las cosas no están bien epidemiológicamente hablando. El concejo está en riesgo extremo (nivel 4 plus) por covid y el gobierno local acaba de implantar medidas extraordinarias para frenar los contagios. Pero en medio de esta tormenta hay un pequeño arcoíris en Molleda: la residencia de ancianos “Armayor”, con 32 usuarios y 16 trabajadores que no saben qué es el coronavirus más allá que por las noticias. El centro no ha registrado ningún positivo desde que irrumpió el virus en Asturias y, ahora, con todos ya vacunados, ancianos y empleados, respiran aún más aliviados. Pese a todo, el centro que lidera José Luis Arrojo Álvarez, no baja la guardia: “Mantenemos las mismas medidas de seguridad que antes de vacunarnos con la segunda dosis”.

Que en “Armayor” no haya entrado el covid dice mucho, a juicio de Arrojo, de los profesionales, que han limitado sus contactos para evitar cualquier situación de riesgo. El centro ha aplicado al dedillo las normas impuestas por el Gobierno regional, y las ha implementado: “Se permiten dos visitas semanales de treinta minutos a los residentes, y unos y otros están separados. Tampoco permitimos que la familia acompañe a los residentes en la ambulancia cuando tienen, por ejemplo, una consulta médica en el Hospital. Todas estas medidas han sido complicadas de entender, en un principio, para la familias, porque antes prácticamente vivíamos con las puertas abiertas, pero con el tiempo la mayoría ha aceptado lo que había”, explica la supervisora del centro, Sandra Gayo.

En “Armayor”, el perfil de los residentes es el de mujeres con los ochenta ya cumplidos. Y curiosamente este invierno ninguno ha enfermado: “Este año no hemos registrado ningún fallecimiento en diciembre ni enero, los meses más complicados, e incluso ha descendido de forma importante el consumo de antibióticos y mucolíticos gracias, sobre todo, a las medidas de seguridad”, explica Arrojo, que continúa: “Esto nos hace pensar que muchas cosa que han venido con el covid se quedarán como, por ejemplo, el uso de la mascarilla en los meses fríos o las visitas algo más controladas”.

El pequeño oasis de Molleda es un centro familiar dispuesto a mantenerse blindado contra los virus. En “Armayor” brilla el arcoíris.