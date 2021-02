Una ingeniera sin límites

“Es importante, al menos por ahora, que se organicen actividades y que exista un día de la mujer y la niña en la Ciencia para visibilizar que el estudio de las tecnológicas está al alcance de todo el mundo. En la Universidad de Oviedo, en el campus de Gijón, hay menos de un 25 por ciento de mujeres que cursan estudios tecnológicos”, asegura Carla Álvarez (Gijón, 1996), ingeniera de Telecomunicación y piloto de rallyes, que será una de la participantes en el conferencia telemática organizada por la concejalía de Igualdad de Avilés. El Ayuntamiento se suma así a la celebración, mañana, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una charla virtual en la que participarán unos 200 alumnos de ESO Bachillerato y FP.

La joven gijonesa estudió en el colegio Corazón de María que solo abandonó cuando comenzó sus estudios universitarios. “Comencé de pequeña en actividades extraescolares con Informática, entonces no teníamos ordenador en casa y solo lo utilizábamos una vez a la semana en las extraescolares. Ya entonces me empezaron a gustar las nuevas tecnologías. Al principio quería hacer Informática, pero luego me decanté por Telecomunicación”, explica.

Desde pequeña, Carla Álvarez también se sintió atraída por los coches. “Mi padre era aficionado a los coches y con siete años íbamos a Noreña al Circuito de karting de Asturias, había muchos niños, pero yo era la única niña”. Con su mayoría de edad, Carla comenzó a competir, por fin, como piloto de rallyes. “El confinamiento de marzo nos pilló cuando íbamos a participar en un rally en Marruecos”, asegura. “Yo nunca pregunté si los coches eran para chicos o chicas, me gustaba y seguí”.

La escasez de mujeres en carreras tecnológicas la achaca la joven ingeniera a la falta de información y a los estereotipos de género. “En la actividad de mañana organizada por el ayuntamiento de Avilés van a estar unos 200 niños que podrán preguntarnos en directo, también los profesores. La información tiene que llegar no solo a los escolares, también a los profesores. En las casas no podemos entrar pero en los colegios sí. Hay que informar a los profesores sobre las profesiones porque luego son ellos los que aconsejan a los alumnos”.

Carla Álvarez propone iniciativas para que el profesorado de los niños y adolescentes conozca otras profesiones. “Pueden pasar un día conmigo, con una periodista o con cualquier otra mujer durante el ejercicio de su profesión y luego pueden trasladar sus vivencias a los alumnos”.

Además de Carla Álvarez, en el encuentro de mañana participará la también ingeniera Tersa Valdés-Solís y estará moderado por la técnica de Avilés Empresas, Ana Cadrecha.