Pese a tener el carné retirado por orden judicial hasta 2026 fue interceptado conduciendo por las calles de Avilés. El arrestado es un castrillonense de 56 años al que la Policía Local dio el alto el martes a mediodía cuando circulaba en un turismo por la calle del Muelle. En cuanto al control de medidas sanitarias frente al covid-19, los agentes identificaron el martes a 155 personas y propusieron para sanción a 41: 18 estaban formando grupos de más de cuatro personas pese a no ser convivientes, siete no respetaron el toque de queda, nueve no llevaban puesta la mascarilla, cuatro estaban fumando sin mantener la distancia de dos metros y tres se saltaron el cierre perimetral.