Ni fiestas del Bollo ni Comida en la Calle. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, confirmó ayer que la evolución de la pandemia de coronavirus impedirá celebrar sendos festejos por segundo año consecutivo. La gran incidencia del coronavirus en la comarca en esta tercera ola ya hacía prever que las citas festivas primaverales se volverían a caer del calendario. Y así lo confirmó ayer la regidora socialista: “Este año El Bollo y la Comida en la Calle no van a poder ser. Lo dejamos pendiente para el año que viene”.

La regidora socialista incidió en que “la situación es la que es”, en referencia a las preocupantes cifras de contagios y a la elevada incidencia de la cepa británica en Avilés. “Durante un tiempo, los organismos públicos tenemos que ser los más responsables y no hacer llamamientos a ninguna cuestión que pueda dar pie a que la gente se reúna y el virus se expanda. Es el segundo año que no podemos celebrar estas fiestas, sé que para el ánimo de la gente es duro, pero el mejor servicio que podemos hacer es protegernos al máximo y ser muy prudentes. El año que viene será fantástico”, destacó Monteserín.

No ha sorprendido la cancelación festiva a la Cofradía de El Bollo, organizadora de la celebración del Domingo de Pascua. “Dábamos por hecho hace tiempo que no se podría celebrar. Intentaremos publicar la revista para Pascua, aunque es complicado sacarla adelante dada la situación actual del comercio y la hostelería de Avilés, puesto que se nutre de publicidad. Lo intentaremos. En cuanto a todo lo demás, lógicamente, queda para otro año. Lo primero es la salud, cuidarnos y poder celebrarlo por todo lo alto el año que viene. Ahora hay que cuidarse”, señaló Benjamín Lebrato, presidente de la Cofradía de El Bollo. Lo que no descarta la entidad es organizar alguna actividad paralela por Pascua para mantener vivo el recuerdo de la fiesta primaveral, como una muestra de las maquetas de las carrozas que desfilan el domingo de Pascua por las calles de Avilés.

Fueron muchos los avilesinos que celebraron en 2020 la Comida en la Calle, pese al confinamiento vigente de aquella primavera. No hubo entonces mesas kilométricas en la ciudad, pero los vecinos salieron a los balcones para conmemorar la celebración popular avilesina que desde 1993 pone el broche a las fiestas del Bollo. Este 2021 toca repetir banquete doméstico.

Las restricciones se mantienen vigentes en gran parte de la comarca, con el sector hostelero como el principal damnificado por el cierre de los establecimientos. La patronal OTEA confirmó ayer que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para solicitar medidas cautelares que permitan abrir los negocios en los concejos incluidos en el sistema “4Plus”, entre ellos Avilés. Mariví Monteserín señaló ayer al respecto que OTEA es libre de defender “los que creen que son sus derechos” y manifestó su apoyo al sector: “No se puede denostar al sector de los bares: ellos no son culpables ni de la pandemia, ni de que la pandemia se expanda. Lo que ocurre es que los ciudadanos, cuando vamos a un centro de restauración, nos quitamos la mascarilla, nos relajamos…”.

No obstante, Monteserín recordó que los expertos coinciden en que hay que cerrar estos establecimientos para no expandir los contagios por covid-19. “Eso es lo que dicen los especialistas, por lo tanto parece razonable la que se está aplicando en el Principado de Asturias y también en otras comunidades. Creo que nuestra primera preocupación tiene que ser evitar que la pandemia se expanda, por eso estamos viviendo situaciones tan drásticas. Ellos [los hosteleros] se están sacrificando por nosotros para que controlemos esta pandemia que nos va a reventar el sistema sanitario. Tenemos que salvar vidas, eso es lo más importante. Y nosotros [las administraciones] tenemos que contribuir a ayudarles a salir de esta situación. Creo que eso es más positivo que andar recurriendo unos y otros”, concluyó.