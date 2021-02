“Futuro, a cierto plazo, existe en Saint-Gobain sin lugar a dudas”, dice el director general de Sekurit

José Antonio Piqueras, el director general de Saint-Gobain Sekurit para España, Portugal y Marruecos, confirmó ayer en Avilés: que la empresa que dirige “no se va a cerrar, ni nada por el estilo, pero es una situación difícil que tendremos que resolver entre todos, si no, pues lógicamente, será muy difícil conseguir nuevos proyectos, pero futuro, a cierto plazo, existe sin lugar a dudas: no hay que temer absolutamente nada”. Y lo confirmó porque los representantes de los trabajadores llevan meses diciendo que la multinacional reorganiza su trabajo de tal modo que termina quitando músculo a la planta de La Maruca para darlo a otros centros de trabajo como el de Kénitra, en Marruecos. Y esto lo repiten ahora que hay convocada una huelga para la semana que viene como protesta contra la propuesta de traslado de una trabajadora y también se empieza a negociar una nueva regulación temporal de empleo en la fábrica de parabrisas avilesina.

Piqueras fue claro delante de los periodistas, al término del encuentro que mantuvo con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín: “Nuestra idea es que, colaborando todos, a todos los niveles, es decir, la dirección, obreros, empleados, empresas auxiliares, también las instituciones y la propia villa de Avilés, podremos salir de esta. Me acuerdo que vine aquí en el año 2002 como director, entonces se hacían los 50 años de la implantación de la empresa, han pasado 19 más. Mi idea es que eso siga en el futuro”.

Respecto de la huelga prevista, señaló: “Toda ayuda es buena, sobre todo cuando la situación es difícil. Lo que tenemos que hacer todos es colaborar. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo es mutuo, es de todos y tenemos que trabajar por eso todos a la vez.” Sobre esta idea ahondó Monteserín: “No queda otra en estos momentos que acompañar a los actuales gestores a competir en un duro mercado para ganar el futuro. Y cuando hablo de acompañar me refiero a las instituciones, a los trabajadores y también la ciudad. Porque esta empresa es muy importante para nosotros. Y es importante salir del bache. Y para eso lo que necesitan es tranquilidad y ese acompañamiento del que hablo. Creo que si lo hacemos bien estamos en condiciones porque somos una comarca industrial, con un potencial muy fuerte. En ese sentido estamos en condiciones de ganar ese futuro. Así que a eso animo a todas las partes a ello”.

Concluyó Piqueras insistiendo en que la multinacional trae “el compromiso de que trabajando juntos, es decir, la empresa a todos los niveles (dirección, trabajadores, empresas auxiliares y, por supuesto, también las instituciones) yo estoy seguro de que esta empresa, que lleva setenta años en Avilés, tiene muchos más para seguir trabajando”.

Piqueras tiene previsto reunirse con Adrián Barbón mañana, viernes. El presidente del Principado lleva semanas recibiendo a los nuevos ejecutivos de compañías vinculadas a la comarca: a Satec y Azsa ahora suma Saint-Gobain.

Una regulación de 85 días

La dirección del área de Sekurit en la planta de La Maruca de Saint-Gobain puso ayer las cartas sobre la mesa de la regulación de empleo: 85 días a distribuir entre marzo y diciembre para todos los empleados del departamento de parabrisas. La compañía, por boca de su director de fábrica, había adelantado a los empleados: “En este inicio de año 2021, los problemas del pasado por desgracia no desaparecen y hay que seguir lidiando con ciertas incógnitas. Tenemos un presupuesto de un millón de piezas a fabricar que teniendo en cuenta nuestra capacidad de producción, desgraciadamente afectará a nuestro calendario laboral”. A esta medida replicaron ayer desde la sección sindical del SOMA-FITAG-UGT: “No entendemos cómo la empresa sabiendo las previsiones que se preveían para este 2021, planteó un calendario con jornadas de más”. La negociación está previsto que continúe mañana viernes. El período de consultas concluye el próximo día 16. Por otro lado, el comité de fábrica presentó la solicitud oficial para celebrar una huelga en el centro de trabajo de La Maruca para protestar por la propuesta de traslado de una trabajadora que ganó su incorporación en Saint-Gobain por medio de dos sentencias judiciales. El calendario previsto es de 8 horas por turno y jornada normal, los días 17, 20, 24 y 27 de febrero, 2, 4, 6, 9,11,13,16,18, 20, 23, 25, 27 y 30 de marzo de 2021, así como todos los martes, jueves y sábados del resto de meses del año, “hasta que no haya acuerdo entre las partes”. A este respecto, señaló Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés ayer, a la salida de un encuentro con el director general de Saint-Gobain Sekurit de España, Portugal y Marruecos: “La huelga es un asunto puntual en estos momentos, por una situación concreta. Estoy segura de que se va a resolver, pero es importante no contribuir más a una situación en la que la buena gestión es la única que nos puede sacar de esta situación. Por lo tanto, cuantos más elementos quitemos que distorsionen eso, mejor”.