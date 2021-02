Jesusín de Galiana busca escolta

La Policía Local de Avilés sumó ayer un nuevo reconocimiento. La Cofradía de Jesús de Galiana nombró a los agentes municipales sus colaboradores, distinción con la que los cofrades reconocen a aquellas entidades y particulares que les ayudan en su labor. “Esta distinción obliga a utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición por el bien de la villa y de la Cofradía. Lo más importante es cuidarnos y vamos por el buen camino”, argumentó María del Carmen Fernández González, vicehermana mayor de Jesús de Galiana. Los cofrades buscan escolta para Jesusín y así lo trasladaron ayer a los homenajeados. “Pedimos a la Policía Local que, a futuro, en algún momento, escolte a Jesusín de Galiana”, planteó Fernández González.

El acto se celebró en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés. María del Carmen Fernández y Saturnino Paniagua, hermano mayor, entregaron a la alcaldesa Mariví Monteserín un diploma y la medalla de la Cofradía, como máxima responsable de la Policía Local de la ciudad. Los mismos reconocimientos, más un pasador, se llevó el comisario jefe, Rafael Rodríguez.

Monteserín lamentó que este 2021 “tampoco podamos disfrutar de procesiones” y agradeció el reconocimiento a los agentes municipales: “La Policía Local hace un buen trabajo y es de agradecer que se le reconozca”. “Para nosotros es un orgullo y una obligación, en el futuro, colaborar con la Cofradía y con la Semana Santa”, añadió el comisario jefe de la Local.

Los de Jesús de Galiana solían aprovechar el besapiés del santo, en noviembre, para distinguir a sus colaboradores. “Esta vez no pudo ser y como la situación no mejora, no habrá procesiones, decidimos organizar este reconocimiento a la Policía Local. Sabemos que están corriendo un riesgo considerable por ayudarnos a todos nosotros”, añadió Fernández González.

La colaboración es estrecha entre la Cofradía, la Policía Local y el Ayuntamiento. “Les pedimos mucha ayuda: cerrar calles para la Novena, para la bajada y subida de Jesusín, el miércoles y viernes santo... Y siempre hemos sido atendidos estupendamente. También tenemos permiso para que la banda ensaye en el parque de Ferrera y ahora nos tocará llevar las gestiones para organizar la procesión de San Roque, para que no se pierda la tradición”, añadió la vicehermana mayor, quien incidió en que “hay muchas maneras de participar en la Semana Santa”. No todo son procesiones. “Las iglesias y las capillas están abiertas, con todo el cuidado del mundo, y las imágenes están en ellas”, apuntó.

Tras el acto en el Ayuntamiento, los representantes de la Cofradía se trasladaron a la Jefatura para entregar también diplomas acreditativos a los agentes Santiago Osorio Villa, Mario Aurelio Suárez Menéndez, Daniel Carreño Otero, Jovino Pablo Méndez y Minerva Llana González.