Las nuevas restricciones por el aumento de los contagios de coronavirus en Avilés trajeron consigo el cierre total de los negocios hosteleros, es decir, que los bares tampoco pueden vender en terrazas. Eso es así, desde el pasado 3 de febrero. Sin embargo, hay locales cuyas terrazas ocupan plazas de aparcamiento y pese a estar cerrados, siguen anulando, al menos en parte, estacionamientos públicos. Esta situación ha cabreado a algunos vecinos de la zona de El Quirinal, de las calles más próximas a la Escuela Oficial de Idiomas y también a los del Carbayedo. “No hay derecho, entiendo que cuando los bares están abiertos ocupen esas plazas de aparcamiento, pero no cuando están cerrados”, señaló Juan Vigil, vecino de El Quirinal, que ha observado cómo varios negocios hosteleros “han reservado espacios” con jardineras, con sillas, también con mesas e, incluso, con pies de sombrilla. “Ahora no se puede aparcar y no hay actividad”, señaló.

Ese problema también existe en el barrio del Carbayedo, más concretamente, en la calle Severo Ochoa, donde también hay bares que han decidido mantener sus terrazas pese a estar clausurados hasta que el Principado lo considere, cuando el número de contagios de covid en Avilés descienda considerablemente ya que, ahora, es uno de los concejos en riesgo extremo. La asociación de vecinos de este barrio lleva meses reclamando más plazas de aparcamiento teniendo en cuenta las que se perdieron, precisamente, cuando, de acuerdo con el plan de movilidad y las normas sanitarias, los veladores han de estar situados a más de 1,50 metros de la fachada de los locales y dejar las aceras libres para el paso de viandantes.

Las plazas afectadas suelen ser de residentes, de color verde, aunque la queja también se extiende a zonas de línea blanca. “Ya perdimos aparcamientos en su momento y lo aceptamos sin rechistar pero es que ahora, no hay bares y creo yo que deberían permitir, al menos, aparcar. Cuando vuelvan a abrir, que vuelvan a usar esos espacios, pero ahora...”, señaló Julio García, vecino de la calle Severo Ochoa, que está contento porque su tramo de calle “será peatonal muy pronto”.