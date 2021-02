Los representantes de la parte sindical del grupo Konecta se mostraron ayer “engañados” por la empresa, “ya que está haciendo interpretaciones torticeras del acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero por el que se desconvocó la huelga nacional”. Ese acuerdo fue posible tras la decisión de la empresa de paralizar la reincorporación de parte de la plantilla al trabajo presencial y facilitar el teletrabajo a los empleados que lo habían solicitado, y que estaba en el origen del conflicto.

Tras esos pasos, este viernes, el comité emitió un comunicado en el que aseguraba que la empresa ha utilizado la interpretación del acuerdo “llevándola al terreno del conflicto, denegando a muchas personas el teletrabajo, con un escrito mencionando que su reclamación no es posible por el acuerdo firmado”.

Por este motivo, los sindicatos apelan a que se recuperen los términos para el cumplimiento natural del acuerdo de enero y denuncian lo que consideran un “engaño por parte de la compañía”.

En el documento hecho público ayer también se refieren al hecho de no haber sido informados de los tiempos de la desescalada para la plantilla, pues a su modo de ver, se está realizando “de manera encubierta y fraudulenta” y lamentan que no se les haya concretado “ni cuáles son los objetivos a cumplir, ni tampoco tenemos constancia de que la responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Konecta, (desaparecida en todo momento desde el minuto cero de este conflicto) haga una valoración previa de los compañeros llamados a reincorporarse, sobre si son o no personal de riesgo”.

Y agregan que “no solamente no se ha dado teletrabajo en tiempo y forma acordado y firmado en el acuerdo”, si no que ahora la desescalada “la están disfrazando de formaciones, porque estas, implican quedarse trabajando presencialmente hasta que se obtengan los resultados previstos por la empresa” Y concluyen el capítulo de quejas señalando que las mascarillas que les han suministrado son reutilizables de tela cuando el comité de desescalada había pedido que fueran homologadas FFP2.