Los jóvenes de la comisión de fiestas de Versalles “Conver” quieren que, pese al coronavirus, sus convecinos no olviden el Antroxu. Por ello, ayer por la tarde un grupo de miembros de la entidad se disfrazó de ‘teletubbies’ para animar el barrio. “Nos disfrazamos porque es carnaval y, no vamos a fiestas ilegales sólo salimos a dar un paseo. Estamos pasando todos una época muy triste pero no podemos sentirnos mal por disfrazarnos para salir a pasear”, señaló la presidenta de “Conver”, Aida Vázquez. “No es el Antroxu de otros años pero hay que mantener un poco la ilusión en estos momentos de tanta tristeza, la vida sigue”, señaló.