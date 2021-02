Vox votará en contra del presupuesto y el PP se debate entre el “no” y la abstención

Vox votará en contra del presupuesto del Ayuntamiento de Avilés al no haber visto atendida ninguna de sus peticiones y el Partido Popular (PP) se debate entre el “no” y la abstención. Los populares decidirán el lunes el sentido de su voto, que trasladarán al día siguiente a la junta local. En su caso, no ven suficiente la respuesta del gobierno a sus enmiendas. De las siete presentadas, ha aceptado una, el acondicionamiento del área recreativa de Valliniello, presupuestada en 40.000 euros. El PP planteó como requisito fundamental la activación de un Fondo Covid con cargo al remanente valorado en dos millones de euros. Que los socialistas no pongan cifra a esa bolsa no ha convencido a los populares. El acuerdo con Cambia incluye un Fondo de rescate que se nutrirá, al menos, con un 20% de los remanentes.

Las cuentas de Avilés para el ejercicio 2021, por un importe de 73,2 millones e inversiones por 3,5, se aprobarán el próximo viernes en un pleno extraordinario. El documento definitivo incorpora enmiendas presentadas por Ciudadanos y Cambia Avilés (CA), como resultado de los acuerdos alcanzados, además de una enmienda del PP y otra del PSOE (la renovación del Plan Municipal sobre Drogas). Salvo que se flexibilicen las restricciones sanitarias, en el salón de Plenos solo estarán la alcaldesa Mariví Monteserín, el primer teniente de Alcaldía (Manuel Campa), el interventor y el secretario. El PP había solicitado la presencialidad de todos los portavoces.

“Salvo en nuestras enmiendas, hoy [por ayer] nos hemos abstenido, pendientes de una reunión la próxima semana donde decidiremos nuestro voto final al presupuesto”, señaló la portavoz del PP, Esther Llamazares.

En Vox lo tienen claro. “No ha habido negociación con nosotros. Ni siquiera han respondido a las peticiones que presentamos por escrito. Votaremos en contra del presupuesto”, protestó su portavoz, Arancha Martínez Riola.

“Estamos satisfechas con el trabajo de nuestro grupo para incorporar medidas que han contribuido a impulsar unos presupuestos más sociales y progresistas, como la creación de un Fondo de Rescate Social y Económico, el incremento de la partida del Plan de Empleo Local, la ampliación de las ayudas de vivienda y suministros energéticos o el apoyo al sector cultural”, señaló la portavoz de Cambia Avilés (CA), Tania González.

También hay satisfacción en Ciudadanos por sus 16 enmiendas aceptadas. “Nuestro objetivo es la lucha contra la pandemia, la atención a las personas que más la están sufriendo y el sostenimiento de los sectores más afectados por la crisis económica. Fundamental es también la promoción económica, por lo que es indispensable facilitar las iniciativas empresariales, la promoción de suelo industrial y de la actividad portuaria”, manifestó Javier Vidal García, portavoz de la formación naranja.