La Policía Local detuvo la madrugada del sábado al domingo a dos hombres que intentaban robar un coche en la calle Marqués de Suances. Para lograrlo fue fundamental la acción de la colaboración ciudadana. El incidente se produjo poco antes de las tres de la madrugada, cuando los agentes del cuerpo local recibieron una llamada en la que se alertaba de la presencia de dos individuos en actitud sospechosa en plena vía pública, fuera, además, del horario de toque de queda. Los agentes se desplazaron al lugar y encontraron ya dentro de un vehículo estacionado en esa calle a dos vecinos de Avilés, de 18 y 28 años de edad, respectivamente, que fueron arrestados por un presunto delito de robo con fuerza. Además, los agentes localizaron otro vehículo en la calle Suárez del Villar con daños tanto en las puertas del conductor como del copiloto que pudieron haber sido realizados por los detenidos anteriores en otro intento de hacerse con un vehículo por la fuerza. La Policía Local trasladó a los jóvenes a la Comisaría de la Policía Nacional para la instrucción del correspondiente atestado.

Además, y dentro del control de medidas sanitarias frente al covid-19, fueron identificadas 162 personas, siendo propuestas para sanción dos de ellas por no cumplir el horario de permanencia en la vía pública, 21 por no hacer uso de la mascarilla obligatoria y otras tres por consumir alcohol en la vía pública en una jornada en la que, de no haber sido por la crisis sanitaria el municipio celebraba el día grande del Antroxu, con el descenso de Galiana como plato fuerte. Una mayoría de las intervenciones se desarrollaron en horario de tarde.

Los controles vinculados a la pandemia también arrojaron apercibimientos para cinco personas más por encontrarse en un domicilio particular sin ser convivientes; otras cinco, por incumplir el cierre perimetral de Avilés y seis, por consumir en una terraza de hostelería, estando cerradas en este momento. Igualmente fue propuesto para sanción el titular de establecimiento de hostelería por dispensar bebidas en barra y el de otro negocio de la ciudad por dispensar bebidas en la terraza, pese a las restricciones actuales de Avilés que mantienen cerrada la actividad hostelera desde el pasado 3 de febrero.

A raíz de esas intervenciones, fueron propuestas para sanción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana seis personas por desobediencia a agentes de la autoridad y una por falta de respeto a agentes de la autoridad.