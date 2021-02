El actor Santi Rodríguez (Málaga, 1965) volvió ayer al teatro Palacio Valdés para presentar la Gala del Antroxu de Avilés. Unas horas de salir al escenario atendió a LA NUEVA ESPAÑA en el foyer del odeón avilesino.

–¿Cómo es esto de volver después de veintitantos años a este teatro?

–Sí, sí. Más, más. Yo estuve aquí en 1993.

–¿Y qué hizo?

–Vine con una compañía de Granada y con una obra que se llamaba “Anfitrión”, de Plauto y Molière. Yo hacía un personaje cómico –Sosias–. Nos llamó mucho la atención este teatro. Llegabas, no sabías nada de la ciudad y te encuentras con un teatro como este.

–Y, encima, recién inaugurado.

–Claro. Fue increíble: todo el teatro lleno. Por aquel entonces no era nada conocido, no había salido ni en televisión, ni nada. Tengo un recuerdo de Avilés increíble.

–Los que trabajan en el mundo de la cultura parecen...

–... Apestados. No se corte. Como todo en la vida, lo que tenemos que mirar es qué nos une en vez de qué nos separa. Cuando los de la cultura pedimos que se nos tenga un poquito en cuenta, no queremos que se olviden otros colectivos que lo pasan mal. Aquí, el perjuicio de uno salpica al perjuicio de los demás. Hoy [por ayer] hacemos esta gala. ¿Se podría invertir en otras cosas? Indudablemente, pero activar esto está suponiendo trabajo. He llegado y hay una gente de seguridad en la puerta, hay otros que están iluminando, hay una persona que viene hacerme una entrevista, hay técnicos de sonido, hay artistas. Llevamos muchos meses sin trabajar. Yo, por ejemplo, estoy hospedado en un hotel. Si no hubiera venido yo creo que el hotel no tendría prácticamente a nadie. Todo se interrelaciona. Yo echo en falta los bares abiertos, por supuesto, pero todos estamos perjudicados. Todos, unos a otros, nos deberíamos ayudar y la de hoy [por ayer] es una ocasión maravillosa para decir, oye, por lo menos estamos aquí, que no se lo tome nadie a mal.

–Porque van a ser como un centenar de personas.

–Sí, efectivamente. Vamos a entrar en la casa de la gente a intentar de que, por un ratito, nos olvidemos de lo que todos estamos viviendo y que disfrutemos. Yo creo que cargar las pilas de manera positiva viene muy bien. No es ser irresponsable olvidarte durante un rato, con cabeza, en casita, disfrutando con los tuyos.

–Estuve leyendo su entrada en la Wikipedia y pone que nació en Mieres y, mire, mucho acento de Mieres no parece tener.

–(Risas) ¿Pone que he nacido en Mieres?

–Sí, hoy sí, no sé si mañana.

–Nací en Málaga y me crié en Jaén, pero, a mucha honra, tengo mucha sangre asturiana por mis venas porque parte de la familia de mi padre es leonesa y parte asturiana. Efectivamente, tengo mucha familia en Mieres, además, familia muy conocida y estoy muy orgulloso de tener familia en Santullano de Tineo. Si me hubieran dicho que era de Wisconsin, lo quitaría rápido, pero lo de Mieres lo vamos a dejar.

–Ahora anda con un espectáculo que se llama “Infarto. No vayas hacia la luz”. Tuvo uno en 2017.

–Efectivamente.

–¿Cómo se hace humor de la línea da la vida?

–A todo lo que hago, incluso a mi infarto, siempre intento buscarle el lado bueno, por eso me voy a la comedia: la primera imagen que se ve es un tipo de mis carnes, en camisón y con el culito al aire y el gotero y, además, no tuve un infarto en condiciones: fue en el bazo, eso que siempre quitan y no sé par qué lo tenemos.