Carlos Núñez Zorrilla, nombrado director general de Alu Ibérica

“Alu Ibérica tiene ante sí un horizonte ambicioso en el que aspira a liderar la producción de aluminio verde circular en el sur de Europa. Un objetivo al que deseo contribuir con mi fuerte voluntad, mi conocimiento y mi experiencia”, ha señalado el directivo de la aluminera con planta en San Balandrán.

Natural de Barcelona, Carlos Núñez acumula más de 30 años de experiencia en la gestión de empresas y proyectos en el ámbito industrial. Especialista en dirección industrial, ha desarrollado su carrera definiendo estrategias para potenciar el crecimiento y desarrollo de negocio, siempre enfocado a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de factorías en los sectores de siderurgia, automoción, gestión de residuos industriales y energía, principalmente.

Ha ocupado cargos ejecutivos de responsabilidad en empresas como TRADEBE, empresa líder en España, Reino Unido y Estados Unidos en gestión de residuos industriales incluyendo su división de reciclado de materias primas como metales férricos y no férricos; también en Global Steel Wire (Grupo CELSA) o LEAR Corporation y más recientemente en ENCE Energía y Celulosa, que cuenta con plantas en Pontevedra y Navia.

Carlos Núñez Zorrilla es Ingeniero Informático e Ingeniero Electrónico por la Universitat Autónoma de Barcelona, becado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Máster en Organización e Ingeniera de la Producción y Dirección de Plantas Industriales por la Universitat Politècnica de Catalunya. También cursó un Executive MBA por el IESE Business School y posee certificaciones especializadas en el ámbito de los negocios en centros de prestigio como The Wharton School, el New York Institute of Finance o ISBIF.

De inmediato se trasladará a las plantas de producción de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, aseguran desde la compañía: “Deseo que mi gestión esté marcada por mi voluntad de entendimiento para hacer que toda la plantilla se embarque en un proyecto más competitivo y sostenible, haciendo de Alu Ibérica un motor estratégico para la industria de Galicia y Asturias, un eje industrial que pueda convertir a España en un referente para Europa", concluyó.