Dentro del control de medidas sanitarias anticovid en Avilés, fueron identificadas 409 personas entre el viernes y el domingo, siendo propuestos para sanción un total de 103 a lo largo del fin de semana: 34 por incumplir el horario de permanencia en la vía pública, 15 personas por incumplir el cierre perimetral, 7 personas por permanencia en domicilio sin ser convivientes, 31 personas por no usar la mascarilla, 5 personas por formar grupos sin ser convivientes, 3 personas por consumo de alcohol en la vía pública, 6 personas por consumir en terraza, un titular de establecimiento de hostelería por dispensar bebidas en barra y otro por dispensar bebidas en terraza.

Sobre la ampliación de las medidas restrictivas a los concejos de la comarca, el portavoz de Ciudadanos, Javier Vidal, publicó en la red social Twitter: “La comarca de Avilés no debería mantenerse en esta situación ni un día más. No hay razones contrastadas para pensar que la solución es cerrar la hostelería. Adrián Barbón, presidente, por favor no te escudes en supuestas ‘opiniones técnicas’”

Dentro de las identificaciones llevadas a cabo en vía pública, fueron propuestos para sanción diez personas, siete de ellas por desobediencia a la autoridad.

En Castrillón, se registraron un total de 30 denuncias desde el viernes al domingo que fueron remitidas a Salud pública. Hubo también incumplimientos del cierre perimetral.

Además, a las 20.00 horas de este domingo, un turismo conducido por un avilesino de 43 años colisionó contra otro turismo conducido por una ovetense de 51 años. Como consecuencia del accidente resultó herida leve la conductora. El conductor fue detenido por un delito contra la seguridad vial, al arrojar un resultado positivo en la prueba de detección del alcohol.