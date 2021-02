Los científicos alertan de la tropicalización de las especies pesqueras del Cantábrico

En el año 2016 este equipo sacó a la luz que las comunidades de peces del mar Cantábrico estaban sufriendo un proceso de meridionalización, es decir, que la abundancia de la mayoría de las especies templadas nativas del Cantábrico y aguas de Galicia estaba aumentando. “Estos cambios detectados en nuestras aguas conllevan cambios profundos en las comunidades de peces de fondo y se encuadran dentro de las consecuencias derivadas del cambio climático en la distribución de las especies”, explica Antonio Punzón, investigador del Centro Oceanográfico Santander del IEO y primer autor de los dos estudios. Punzón es también uno de los mejores conocedores del Sistema de cañones de Avilés. “Se trata de procesos como la borealización, que consiste en que comunidades boreales expanden su distribución hacía el Ártico, o la tropicalización, que supone un aumento de la abundancia de especies tropicales o subtropicales no nativas”, asegura el científico.

Los resultados de los datos analizados en aguas del Cantábrico y Galicia muestran cómo responde el ecosistema a la distribución de la temperatura ambiental, tanto espacial como temporalmente. El índice de estudio ha permitido clasificar las comunidades de peces de fondo en tres tipos: cálidas, templadas y frías y hacer un análisis de cómo se distribuyen cada uno de los tipos en el espacio y en el tiempo. Así, en el Cantábrico se puede observar que las comunidades con una temperatura más alta –comunidades cálidas– son principalmente litorales, mientras que las comunidades más frías están a mayor profundidad. Esto no ocurre en aguas de Galicia, donde por el efecto del afloramiento no hay estratificación en la temperatura y no se han hallado estas diferencias en profundidad. Esta presencia del afloramiento de aguas frías en aguas gallegas determina, además, que en estas áreas las comunidades sean más frías que en el interior del Golfo de Vizcaya.

Asimismo, se ha podido estimar la velocidad a la que las comunidades están cambiando a lo largo del tiempo, detectando que las comunidades cálidas están expandiendo su área de distribución a una velocidad de 268,4 kilómetros cuadrados por año, mientras que las comunidades frías se han retraído a una velocidad de 155,4 kilómetros por año. Este trabajo forma parte de la investigación realizada por investigadores del IEO dentro del proyecto “Variabilidad climática y pesquerías en el siglo XXI: Efectos del cambio global sobre poblaciones y comunidades necto-bentónicas (CLIFISH)” financiado por Plan Nacional I+D+I (Ministerio de Ciencia e Innovación) y coordinado por el Centro Oceanográfico de Baleares del IEO.

El calentamiento global está modificando la distribución de especies a un ritmo sin precedentes en los ambientes marinos. Los resultados del nuevo trabajo servirán para explorar y anticipar los efectos del cambio climático en comunidades demersales bajo diferentes escenarios. Estas alteraciones en la distribución y abundancia de las especies y en las comunidades tienen importantes consecuencias no solo a nivel ecológico, sino que tienen efectos en la explotación, sostenibilidad y gestión de los principales recursos explotados.

Los próximos pasos del equipo de investigación irán encaminados a determinar los cambios de las comunidades en función de los distintos escenarios climáticos futuros, conocer cómo estos cambios se están traduciendo en la explotación pesquera, caracterizar cuáles son las principales vulnerabilidades, e identificar la existencia de oportunidades. “Todo ello permitirá el diseño de una estrategia de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático sobre las actividades pesqueras”, concluye Punzón.

Una aplicación para localizar las áreas de cría de merluza

Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), el IIM-CSIC y la Universidad de Valencia han presentado un modelo que permite definir las zonas de cría de la merluza europea (Merluccius merluccius) en el norte de la Península Ibérica. Para ello, los investigadores han recogido, durante más de 10 años, datos de capturas de reclutas de merluza (individuos que miden menos de 21 centímetros) y han investigado las relaciones existentes entre su presencia y variables ambientales como la profundidad, la temperatura del agua o la salinidad, para poder entender y predecir su distribución espacial y temporal. El trabajo demuestra que existe un área de cría principal ubicada a lo largo de la plataforma continental del golfo Ártabro, frente a La Coruña, que se mantiene en el tiempo. También se han localizado otras áreas con grandes densidades de reclutas de merluza pero que varían cada año en función de las condiciones ambientales. El cañón de Avilés es, en este sentido, un escenario propicio a la investigación por ser una zona de gran importancia reproductora para especies como el rape o la merluza.