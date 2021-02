Salvo sorpresa mayúscula, el Partido Popular (PP) votará en contra del presupuesto del Ayuntamiento de Avilés. El grupo municipal acordó ayer el voto negativo a las cuentas en el pleno extraordinario que se celebrará mañana y pedirá el respaldo de la junta local, que se reunirá esta tarde de forma telemática.

Los populares ven insuficiente que el PSOE solo haya aceptado una de sus enmiendas a las cuentas: la mejora del área recreativa de Valliniello, valorada en unos 40.000 euros. El PP había planteado, además, becas de comedor en los centros concertados (70.000 euros), una unidad de Protección Civil (50.000), que la escalera mecánica proyectada para La Luz se instale en el Nodo (20.000 euros para el proyecto), una nueva biblioteca para los barrios de La Luz y Llaranes (30.000 euros), aumentar en 9.000 euros la subvención a las Cofradías de Semana Santa y en 6.000 la que se destina a asociaciones de enfermos.

Pero la clave, no obstante, ha estado en el fondo que se nutrirá del remanente municipal para convocar ayudas y contribuir a paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus. Dotarlo con dos millones de euros fue el compromiso que pretendió arrancar a los socialistas el grupo municipal que lidera Esther Llamazares. “Este no es el presupuesto que Avilés necesita, pero esta son las enmiendas que podemos hacer. Para nosotros es muy importante la utilización del remanente”, apuntó también el presidente del PP, el concejal Pedro de Rueda, en la presentación de las enmiendas al presupuesto.

Los populares no ven refrendado ese compromiso y consideran que el hecho de que solo una de sus enmiendas haya sido tenido en cuenta en el presupuesto definitivo no es suficiente para apoyarlo.

El voto de los cuatro concejales del PP, no obstante, no afecta para nada en el resultado final. Avilés tendrá presupuesto gracias al acuerdo alcanzado entre el gobierno socialista con Cambia Avilés (CA) y Ciudadanos (Cs). Su negativa, no obstante, sí tendrá consecuencias en las negociaciones que se avecinan. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, ya avisó de que solo los partidos que apoyen el presupuesto del Ayuntamiento de Avilés participarán en la negociación del destino del remanente (los ahorros municipales que se podrán utilizar este año una vez suprimido el techo de gasto).