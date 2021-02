Este miércoles, día del tradicional Entierro de la Sardina que marca el fin del Antroxu, no ha podido celebrarse por el covid, que ha dejado en suspenso ese funeral por eso de no saltarse la normativa sanitaria. Tampoco habrá lamentos y los abrazos con los que se despide a la raspa en otros Miércoles de Ceniza, tras una semana con el disfraz casi a diario. Este año la pandemia apenas ha permitido movimiento carnavalero pero en Avilés, los vecinos son conscientes de que hoy se clausura la semana del Antroxu “que no fue”, el de estar en casa y ante el ordenador, no el Antroxu de “proximidad, abrazos y aglomeraciones”, el habitual con su Descenso de Galiana, con su Coronación de los Reyes del Goxu, con su desfile y su pasacalles de los escolinos. Las peñas están esperando a que llegue el Carnaval de 2022 porque lo quieren celebrar por todo lo alto y sin virus. Si la lucha contra el covid lo permite, habrá doble celebración para el próximo ejercicio, ya que el martes 1 de marzo, el de Carnaval, será festivo y todo porque el día de San Agustín (28 de agosto) caerá en domingo. La otra fiesta de Avilés de 2022 será el lunes del Bollo con su popular Comida en la calle el 18 de abril.

Vuelta al Antroxu que “no fue”, esta semana hubo avilesinos que, con todas las medidas anticovid, salieron a la calle a lucir sus disfraces como los miembros de la Cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes que abrieron el Antroxu recomendando comer “callos y sardinas” en casa para no perder la tradición del primer miércoles de Carnaval. Las comadres no salieron la noche del jueves, pero sí quedaron online para charlar.

El viernes no hubo Coronación de los Reyes del Goxu y los aspirantes decidieron proclamar la “República antroxera” desde sus casas y portales. El sábado fue el día de recordar el Descenso tal como era, y en digital, de la mano de “Los Arrexuntaos” y el de la gala online, desde el Palacio Valdés. Los disfraces siguieron tomando su pulso en paseos mientras “Les Viudines” afinaban sus voces a través de zoom para el no concurso de murgas. Hubo ‘desfile’ en Villalegre y ayer, Favila, Toño Caamaño y Carmen Peláez escenificaron el asalto al Capitolio y “la llegada del hombre bisonte” a un Congreso un tanto asturiano con Donald Trump proclamado Rey del Goxu y de la Faba de Avilés.

La Cofradía del Santo Entierro se quedó sin poder llorar a la Sardina y recitar esa copla que repite “Apúntelo usted, señor escribano...”.