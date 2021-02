Menos “confort y calidad de vida” con el cierre perimetral

Avilés mantiene la etiqueta de riesgo extremo, que a algunos vecinos ya está pesando como una losa y comienza a repercutir en el estado anímico de la población. El jefe del servicio de Salud Mental de Avilés, Juan José Martínez Jambrina, hace, no obstante, una precisión: “Lo que se está perdiendo, en general, es confort y calidad de vida. También está aumentado el cansancio y el enfado por no poder hacer lo que nos gustaría. Pero eso no es una depresión. No podemos confundir. La ansiedad es una respuesta normal y la depresión es una enfermedad seria”.

Prueba de ello son los “Leather Boys” que han visto cómo esta nueva prórroga de las restricciones sanitarias les dejan fuera del escenario de la Casa de Cultura avilesina por cuarta vez consecutiva. “Pensamos que esta iba a ser la definitiva, que la curva iba a caer”, señala Luismi Díaz, “Leather Rose”, al otro lado del teléfono.

Rose está perimetrado y sus compañeros también, pero en Gijón. Falta uno que, además, trabaja fuera. Así que así no hay manera de presentar un disco “Born in the 70” (Fish Factory, 2020). “Menos mal que el trabajo de vender las entradas ya está hecho”, bromea. Y es que los seguidores de la banda son inasequibles al desaliento. Y la propia banda también: “Tenemos el disco, pero nos falta el escenario. A ver si a la quinta va la vencida”, dicen. “En esta espera nos ha dado tiempo a escribir un par de canciones de pandemia y todo. Las incluiremos en la edición de vinilo”. En septiembre, en los mejores puntos de venta.

Entre tanto, situación actual de Avilés la mide el “semáforo” de Salud que lo que hace es traducir la evolución epidemiológica del covid a colores. Avilés está en rojo. Si bien es cierto que las cifras de contagio han descendido considerablemente en los últimos días –la incidencia acumulada el domingo en 168 casos por 100.000 habitantes a 7 días, lejos de los 683 del 31 de enero–, la Villa del Adelantado no se despega de la etiqueta nivel de riesgo “4 Plus”. Una razón es que en el Hospital Universitario San Agustín, centro de referencia para los avilesinos, había ayer 31 pacientes en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Esto quiere decir que ya no hay más huecos para enfermos graves por covid, pese a que el complejo sanitario avilesino tiene ahora casi cuatro veces más camas de UCI que hace un año. Y que por estas fechas sumaba sólo diez.

Algunos pacientes han tenido que ser derivados al HUCA, en Oviedo Cabueñes, en Gijón, ya se ha ofrecido para acoger a enfermos avilesinos. En las plantas de hospitalización las cosas tampoco estaban mejor: ayer había 95 pacientes covid repartidos por cuatro plantas con capacidad para 128 enfermos.

Las previsiones de los especialistas es que esta semana aún será complicada a nivel sanitario: “En la UCI vamos 15 días por detrás de los indicadores”, explican los médicos