El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Gozón interpuso ayer un recurso de reposición impugnando la resolución y las bases para la contratación, por parte del gobierno local, de un periodista en prácticas. IU solicita la suspensión de la convocatoria y del proceso de selección. “ Las tareas ordinarias en el Ayuntamiento no requieren de un periodista, por lo que no existe tal puesto en la plantilla. Es por ello imposible asignar el necesario tutor a un contratado en prácticas. La inclusión de esta plaza en el organigrama municipal resulta extraña y ajena al resto de las unidades administrativas, puestos y funciones. A nuestro juicio, se está produciendo una desviación de poder”, sostienen en IU.

La Asociación de Vecinos “Enlaze” de Laviana, pide a los residentes que no depositen los enseres en los contenedores de basura ya que hay una recogida de enseres gratuita, para ello sólo hay que llamar al teléfono 985569306, donde informarán qué día y dónde pueden dejarse en la calle. “No se pueden dejar los enseres donde los contenedores sin avisar antes al teléfono habilitado para ese servicio, pues la empresa encargada de la recogida de basura no los recoge”, advierten desde la entidad vecinal. Urbaser, la empresa encargada de la recogida de la basura, ya informó a los vecinos que no recoge enseres y que éstos no se depositen en los contenedores verdes porque se rompen al ser de plástico.