La junta local del Partido Popular (PP) dio ayer un “no” unánime al presupuesto del Ayuntamiento de Avilés de 2021, que aprobará hoy el gobierno socialista con los apoyos de Cambia Avilés (CA) y Ciudadanos (Cs). El grupo municipal trasladó a sus afiliados su intención de rechazar las cuentas en una reunión telemática celebrada ayer por la tarde. Y el respaldo al “no” fue unánime.

“Es un presupuesto que hemos trabajado muchísimo, hemos intentado hacer nuestras aportaciones para mejorarlo pero no ha sido posible. Es un presupuesto muy malo, poco analizado, inflado de ingresos y gastos. No se ha tenido en cuenta la bajada que se va a producir en los ingresos. Estamos convencidos de que no se va a cumplir”, señaló tras la reunión la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.

El principal escollo que dicen haber encontrado los populares para el acuerdo es que los socialistas hayan rechazado “un compromiso expreso” a dotar con dos millones de euros, con cargo al remanente, un fondo para ofrecer ayudas a las empresas que están ahogadas por la crisis económica derivada de la sanitaria. “Dicen que han aprobado ese fondo con Cambia Avilés, sin ningún compromiso expreso. Se trata de ayudar a que no caigan las empresas y van a caer, y muchas. No queremos ser partícipes de todo eso”, concluyó la concejala Llamazares.